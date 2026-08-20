Επιστροφή ενοικίου: Δύο πληρωμές μέσα στο φθινόπωρο για εκπαιδευτικούς – Έως 1.600 ευρώ τον χρόνο

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Η πρώτη πίστωση αφορά αναδρομικά τα ενοίκια του 2024 και, βάσει της νέας ρύθμισης, αναμένεται μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος Νοεμβρίου 2026 για τα μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2025.

Διπλή επιστροφή ενοικίου μέσα στο φθινόπωρο προβλέπει το νέο καθεστώς για χιλιάδες μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους υγειονομικούς, οι οποίοι αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους προκειμένου να υπηρετήσουν στην περιφέρεια.

Η ειδική ενίσχυση μπορεί να αντιστοιχεί συνολικά σε δύο μηνιαία ενοίκια ανά έτος, δηλαδή στα 2/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης, με βασικό ανώτατο ποσό τα 1.600 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ, σε αντίθεση με τη γενική επιστροφή ενοικίου, δεν εφαρμόζονται εισοδηματικά κριτήρια. Σημαντική είναι επίσης η πρόβλεψη ότι η ενίσχυση μπορεί να αφορά και δεύτερη κατοικία στον τόπο υπηρεσίας, ακόμη και όταν ο δικαιούχος διατηρεί την κύρια ή οικογενειακή κατοικία του σε άλλη περιοχή.

Η καταβολή θα πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς αίτηση, βάσει των στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων και των δηλωμένων μισθώσεων. Ωστόσο, όσοι έχουν ήδη λάβει ή δικαιούνται τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου δεν θα λάβουν επιπλέον δύο ολόκληρα ενοίκια: το ποσό της γενικής ενίσχυσης συνυπολογίζεται, ώστε η συνολική στήριξη να φτάνει στα δύο δωδέκατα του ετήσιου μισθώματος.

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Για τη διετία 2024-2025 η συνολική κρατική στήριξη μπορεί να αντιστοιχεί έως και σε τέσσερα μηνιαία ενοίκια – δύο για κάθε έτος –, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν τώρα τέσσερα νέα ενοίκια, καθώς συνυπολογίζονται ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί μέσω της γενικής επιστροφής.

Πρώτη πληρωμή μέσα στον Σεπτέμβριο για τα ενοίκια του 2024

Η πρώτη εκκαθάριση αφορά αναδρομικά τα μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2024. Η νομοθεσία προβλέπει ότι η ενίσχυση καταβάλλεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της νέας ρύθμισης, με το συγκεκριμένο χρονικό όριο να συμπληρώνεται μέσα στον Σεπτέμβριο.

Δικαιούχος που δεν είχε λάβει τον Νοέμβριο του 2025 τη γενική επιστροφή ενοικίου, για παράδειγμα επειδή υπερέβαινε τα σχετικά εισοδηματικά όρια, μπορεί να λάβει μέσω του ειδικού καθεστώτος ολόκληρο το ποσό που αντιστοιχεί στα 2/12 του επιλέξιμου ενοικίου του 2024.

Αντίθετα, εάν έχει ήδη καταβληθεί η γενική επιστροφή για το ίδιο έτος, η νέα ενίσχυση θα καλύψει μόνο τη διαφορά που απαιτείται ώστε η συνολική στήριξη να φτάσει στα δύο δωδέκατα.

Δεύτερη πληρωμή έως το τέλος Νοεμβρίου

Η δεύτερη πίστωση θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος Νοεμβρίου 2026 και θα αφορά τα ενοίκια που καταβλήθηκαν μέσα στο 2025.

Και σε αυτή την περίπτωση, η ειδική ενίσχυση αντιστοιχεί σε 2/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου. Εάν, όμως, ο δικαιούχος λαμβάνει και τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου για κύρια κατοικία, η ειδική ενίσχυση περιορίζεται στο υπόλοιπο ποσό, ώστε το συνολικό όφελος να αντιστοιχεί σε δύο μηνιαία μισθώματα.

Για παράδειγμα, με μηνιαίο ενοίκιο 500 ευρώ, το ετήσιο μίσθωμα ανέρχεται σε 6.000 ευρώ και τα 2/12 αντιστοιχούν σε 1.000 ευρώ. Εάν έχουν ήδη καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθούν 500 ευρώ μέσω της γενικής επιστροφής, από την ειδική ενίσχυση αντιστοιχούν άλλα 500 ευρώ. Εάν ο δικαιούχος δεν δικαιούται τη γενική επιστροφή, μπορεί να λάβει ολόκληρα τα 1.000 ευρώ από το ειδικό καθεστώς.

Έως 1.600 ευρώ τον χρόνο – Προσαύξηση για τα παιδιά

Με μηνιαίο μίσθωμα 700 ευρώ, τα 2/12 αντιστοιχούν σε 1.400 ευρώ, ενώ για ενοίκιο 800 ευρώ τον μήνα η ενίσχυση φτάνει τα 1.600 ευρώ, που αποτελεί το βασικό ανώτατο ετήσιο όριο.

Το πλαφόν αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Επομένως, οικογένεια με δύο εξαρτώμενα παιδιά μπορεί να έχει ανώτατο όριο 1.800 ευρώ, εφόσον το ύψος των επιλέξιμων μισθωμάτων δικαιολογεί αντίστοιχη επιστροφή.

Ποιοι εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί είναι δικαιούχοι

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, εφόσον υπηρετούν στις περιοχές που καλύπτει η ρύθμιση.

Από τον χώρο της Υγείας καλύπτονται γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί, αγροτικοί και προσωπικοί γιατροί, καθώς και γιατροί που υπηρετούν σε νοσοκομεία, δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μονάδες Ψυχικής Υγείας και ΤΟΜΥ.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται ακόμη τακτικό και επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό, βοηθητικό υγειονομικό και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Για την υπαγωγή στο μέτρο αρκεί ο ενδιαφερόμενος να έχει υπηρετήσει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέσα στο έτος αναφοράς σε περιοχή που καλύπτεται από τη ρύθμιση.

Ποιες περιοχές καλύπτονται

Η ειδική επιστροφή αφορά κατά κανόνα όσους υπηρετούν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Υπάρχει, ωστόσο, εξαίρεση για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Αττικής, η οποία εντάσσεται στις περιοχές που καλύπτονται από το μέτρο.

Επιστροφή ενοικίου και για δεύτερο σπίτι

Ιδιαίτερα σημαντικό για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς είναι ότι το μισθωμένο ακίνητο δεν απαιτείται να αποτελεί την κύρια κατοικία τους.

Έτσι, ένας εκπαιδευτικός που διατηρεί την οικογενειακή του κατοικία στην Αθήνα, αλλά νοικιάζει δεύτερο σπίτι σε νησί όπου υπηρετεί, μπορεί να υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς. Αντίστοιχη δυνατότητα υπάρχει για γιατρό ή νοσηλευτή που χρειάζεται δεύτερη κατοικία στον τόπο υπηρεσίας του.

Ακόμη και στην περίπτωση που ο δικαιούχος άλλαξε σπίτι μέσα στην ίδια χρονιά, μπορούν να συνυπολογιστούν τα μισθώματα διαδοχικών επιλέξιμων κατοικιών.

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Μία ακόμη βασική διαφορά από τη γενική επιστροφή ενοικίου είναι ότι στο ειδικό καθεστώς δεν υπάρχει εισοδηματικός κόφτης.

Αυτό σημαίνει ότι εκπαιδευτικός ή υγειονομικός που έμεινε εκτός της γενικής επιστροφής επειδή ξεπερνούσε τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια μπορεί να λάβει κανονικά την ειδική ενίσχυση, εφόσον πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Χωρίς αίτηση – Τι πρέπει να ελέγξουν οι δικαιούχοι

Για την πληρωμή δεν απαιτείται υποβολή αίτησης. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και των μισθώσεων, ενώ η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ τα απαραίτητα στοιχεία των δικαιούχων, όπως τον ΑΦΜ, την υπηρεσία εργασίας και την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία υπηρετούσαν.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας και ο αριθμός της να έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση του μισθωτή.

Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, που αφορά τα ενοίκια του 2024, λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για ενεργές μισθώσεις που είχαν υποβληθεί έως τις 15 Ιουλίου 2025.

Η πληρωμή γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ, γι’ αυτό οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν ότι διαθέτουν σωστά καταχωρισμένο IBAN.

Αφορολόγητα και ακατάσχετα τα ποσά

Τα ποσά της ενίσχυσης είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Δεν υπόκεινται σε κράτηση, τέλος ή εισφορά και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, το Δημόσιο, δήμους, περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα.

Για τη διετία 2024-2025, επομένως, η συνολική ενίσχυση μπορεί να αντιστοιχεί έως και σε τέσσερα μηνιαία ενοίκια, δύο για κάθε έτος, με την επισήμανση ότι τυχόν ποσά που έχουν ήδη δοθεί μέσω της γενικής επιστροφής ενοικίου συνυπολογίζονται.