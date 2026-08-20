Σχολικές εκδρομές: Τουλάχιστον 6 τον χρόνο στα Δημοτικά – Τι αλλάζει σε κινητά, κόστος και ασφάλεια

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Σχολικές εκδρομές: Από 70% σε 50% η συμμετοχή στα Ειδικά Σχολεία – Όλες οι αλλαγές

Σχολικές εκδρομές: Τουλάχιστον 6 τον χρόνο στα Δημοτικά – Τι αλλάζει σε κόστος, κινητά, ασφάλεια και Erasmus

Νέο ενιαίο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θεσπίζει το Υπουργείο Παιδείας, με αλλαγές που αφορούν τόσο τον αριθμό των μετακινήσεων όσο και το κόστος συμμετοχής, τη χρήση κινητών τηλεφώνων, τις προϋποθέσεις για τα Ειδικά Σχολεία, την ασφάλεια και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα Erasmus.

Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου για πρώτη φορά προβλέπεται ότι ο συνολικός αριθμός των εκδρομών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι ανά τμήμα και ανά σχολικό έτος. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε δύο ή περισσότερα σχολεία να συνεργάζονται για κοινές εκδρομές εντός ή εκτός Ελλάδας, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και τη μείωση του κόστους για τις οικογένειες.

Σχολεία: Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές -Ποινικό μητρώο, κανόνες για τα κινητά και συνεργασία σχολείων

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ακόμη αυστηρότερους κανόνες για τη χρήση κινητών τηλεφώνων, με συγκεκριμένη διαδικασία απενεργοποίησης και φύλαξης της συσκευής όταν μαθητής φωτογραφίζει, βιντεοσκοπεί ή ηχογραφεί άλλους χωρίς συναίνεση. Παράλληλα, προβλέπεται υποβολή αποσπάσματος ποινικού μητρώου από τον ιδιοκτήτη και το προσωπικό του τουριστικού γραφείου που συνοδεύει μαθητές, ενώ για τα Ειδικά Σχολεία το απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής μειώνεται από 70% σε 50%.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει τουλάχιστον έξι εκδρομές ανά τμήμα στα Δημοτικά, κοινές μετακινήσεις σχολείων για χαμηλότερο κόστος, αυστηρότερους κανόνες για τα κινητά, ποινικό μητρώο για προσωπικό τουριστικών γραφείων και διευρυμένες δυνατότητες Erasmus για τους εκπαιδευτικούς.

Τουλάχιστον 6 εκδρομές ανά τμήμα στα Δημοτικά

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθιερώνεται για πρώτη φορά ελάχιστος αριθμός έξι εκδρομών ανά τμήμα και ανά σχολικό έτος.

Οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις μπορούν να συνδέονται με τον πολιτισμό, την ιστορία, την επιστήμη και την τεχνολογία, αλλά και με την περιβαλλοντική συνείδηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατική αγωγή και τη σωματική και ψυχική ευεξία των μαθητών.

Παράλληλα, ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να αποφασίζει αύξηση του αριθμού των συνοδών εκπαιδευτικών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ασφαλή μετακίνηση και εποπτεία των παιδιών.

Κοινές εκδρομές σχολείων για χαμηλότερο κόστος

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή είναι η δυνατότητα δύο ή περισσότερων σχολικών μονάδων να συνεργάζονται για κοινές εκδρομές, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.

Στόχος της ρύθμισης είναι η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και η μείωση του κόστους συμμετοχής, ώστε το οικονομικό βάρος μιας εκπαιδευτικής μετακίνησης να μην λειτουργεί αποτρεπτικά για τους μαθητές.

Τι αλλάζει στα Ειδικά Σχολεία

Για τα Ειδικά Σχολεία, το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής των μαθητών για την πραγματοποίηση μιας εκπαιδευτικής μετακίνησης μειώνεται από το 70% στο 50%.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να περιοριστούν τα εμπόδια που μέχρι σήμερα μπορούσαν να οδηγήσουν στη ματαίωση μιας δράσης λόγω χαμηλότερης συμμετοχής.

Οι εκδρομές συνδέονται και με δράσεις ενεργού πολίτη

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι μετακινήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν και δράσεις που συνδέονται με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται δράσεις αλληλεγγύης και φιλανθρωπικού χαρακτήρα, παροχής βοήθειας σε έκτακτες καταστάσεις, ανάπλασης χώρων, καθαρισμού και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Αυστηρότεροι κανόνες για τα κινητά στις εκδρομές

Το νέο πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

Εάν μαθητής φωτογραφίζει, βιντεοσκοπεί ή ηχογραφεί άλλους μαθητές χωρίς τη συναίνεσή τους, προβλέπεται διαδικασία απενεργοποίησης και φύλαξης της συσκευής.

Το κινητό παραδίδεται στη συνέχεια στον γονέα ή τον κηδεμόνα μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής.

Ποινικό μητρώο για το προσωπικό των τουριστικών γραφείων

Στο νέο πλαίσιο ενισχύονται και οι δικλίδες ασφαλείας στις σχολικές μετακινήσεις.

Προβλέπεται ότι ο ιδιοκτήτης και το προσωπικό του τουριστικού γραφείου που πρόκειται να συνοδεύσει μαθητές οφείλουν να υποβάλλουν απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Παράλληλα, αποσαφηνίζονται οι διαδικασίες και οι ευθύνες των συνοδών εκπαιδευτικών, ώστε να υπάρχει σαφέστερο θεσμικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.

Περισσότερες ημέρες Erasmus για τους εκπαιδευτικούς

Αλλαγές προβλέπονται και για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα Erasmus.

Ο περιορισμός των 14 ημερών δεν εφαρμόζεται όταν η μετακίνηση πραγματοποιείται κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, καθώς και κατά το διάστημα 22 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου.

Με τον τρόπο αυτό διευρύνονται οι δυνατότητες συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε προγράμματα κινητικότητας και επιμόρφωσης χωρίς να επηρεάζεται η εκπαιδευτική διαδικασία.