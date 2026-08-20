Στέγαση εκπαιδευτικών: Δασκάλα δεν βρίσκει σπίτι λόγω κατοικίδιων – Ζητείται παρέμβαση

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Σε σοβαρό πρόβλημα στέγασης βρίσκεται μόνιμη δασκάλα που υπηρετεί σε Δημοτικό Σχολείο της Σαντορίνης, καθώς αδυνατεί να εξασφαλίσει κατοικία για την ίδια και τον πεντάχρονο γιο της, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει μαζί της δύο ζώα συντροφιάς. Η υπόθεση προκάλεσε την παρέμβαση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας (ΠΦΠΟ), η οποία ζητά τη συνδρομή των αρμόδιων φορέων για την εξεύρεση λύσης.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει η Ομοσπονδία, η εκπαιδευτικός, παρά την πολυετή υπηρεσία της στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την κοινωνική και φιλοζωική της δράση, βρίσκεται αντιμέτωπη με την άρνηση διάθεσης σημαντικού μέρους των διαθέσιμων κατοικιών σε ενοικιαστές που συμβιώνουν με ζώα. Η ΠΦΠΟ υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύει ένα ευρύτερο κοινωνικό και στεγαστικό πρόβλημα για τους εκπαιδευτικούς, το οποίο γίνεται ακόμη εντονότερο στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές όπου η εύρεση κατοικίας είναι ήδη ιδιαίτερα δύσκολη.

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Με επιστολή της, η ΠΦΠΟ ζητά την άμεση συνδρομή του Δήμου Θήρας και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, τόσο για να βρεθεί κατάλληλη κατοικία για τη συγκεκριμένη οικογένεια όσο και για να ενσωματωθεί η ένδειξη «δέχεται ζώα συντροφιάς» στους μηχανισμούς αναζήτησης και διάθεσης στέγης για εκπαιδευτικούς. Όπως τονίζει, η υπεύθυνη συμβίωση με ζώα δεν πρέπει να μετατρέπεται σε κοινωνικό μειονέκτημα ούτε να αναγκάζει έναν άνθρωπο να επιλέξει ανάμεσα στη στέγη του και στα ζώα του.

Μόνιμη δασκάλα αδυνατεί να βρει κατοικία για την ίδια, τον πεντάχρονο γιο της και τα δύο ζώα συντροφιάς της, με την ΠΦΠΟ να ζητά άμεση παρέμβαση των αρμόδιων φορέων και να θέτει ευρύτερα το ζήτημα της στέγασης εκπαιδευτικών που έχουν κατοικίδια.

Η δυσκολία εύρεσης κατοικίας

Η εκπαιδευτικός υπηρετεί μόνιμα σε Δημοτικό Σχολείο της Σαντορίνης και, σύμφωνα με την ΠΦΠΟ, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στην αναζήτηση στέγης, καθώς σημαντικό μέρος των διαθέσιμων κατοικιών δεν προσφέρεται σε ανθρώπους που έχουν ζώα συντροφιάς.

Η δυσκολία αυτή προστίθεται στο ήδη έντονο πρόβλημα εξεύρεσης κατοικίας που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί και άλλοι εργαζόμενοι σε νησιωτικές και τουριστικές περιοχές.

Τι ζητά η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

Η ΠΦΠΟ απευθύνεται με επιστολή της στον Δήμο Θήρας και στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, ζητώντας την άμεση συνδρομή τους ώστε να εξασφαλιστεί κατάλληλη κατοικία για τη δασκάλα, το παιδί της και τα δύο ζώα συντροφιάς της.

Παράλληλα, προτείνει στους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση και διάθεση κατοικιών σε εκπαιδευτικούς να συμπεριληφθεί και η παράμετρος «δέχεται ζώα συντροφιάς», ώστε να διευκολύνονται όσοι υπηρετούν σε μια περιοχή μαζί με τα κατοικίδιά τους.

«Να μην επιλέγουν ανάμεσα στη στέγη και στα ζώα τους»

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η υπεύθυνη συμβίωση με ζώα συντροφιάς δεν μπορεί να αποτελεί κοινωνικό μειονέκτημα, ούτε να δημιουργεί συνθήκες στις οποίες κάποιος καλείται ουσιαστικά να επιλέξει μεταξύ της εξασφάλισης κατοικίας και της διατήρησης των ζώων του.

Κατά την ΠΦΠΟ, η συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύει την ανάγκη να αναζητηθούν λύσεις ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να υπηρετούν σε νησιά και μικρότερες περιοχές μαζί με τις οικογένειες και τα ζώα συντροφιάς τους, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα στέγασής τους.