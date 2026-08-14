Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Αντιδράσεις για τις αναγκαστικές μετακινήσεις

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Την άμεση ανάκληση της απόφασης για την αναγκαστική μετακίνηση τριών εκπαιδευτικών από τη Λήμνο στη Λέσβο ζητά η ΕΛΜΕ Λήμνου – Αγίου Ευστρατίου, καταγγέλλοντας ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν αρχικά τοποθετηθεί σε σχολεία της Λήμνου και, έχοντας ήδη οργανώσει τη ζωή και τη διαμονή τους στο νησί, ενημερώθηκαν αιφνιδιαστικά ότι καλούνται να υπηρετήσουν στη Λέσβο.

Με την ανακοίνωσή της, υπό τον χαρακτηριστικό τίτλο «Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αριθμοί», η ΕΛΜΕ επισημαίνει παράλληλα τα προβλήματα που δημιουργεί το ισχύον σύστημα αποσπάσεων στα νησιωτικά ΠΥΣΔΕ. Όπως τονίζει, όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να αποσπαστούν στη Λήμνο είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν συνολικά το ΠΥΣΔΕ Λέσβου, το οποίο περιλαμβάνει Λέσβο, Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησής τους σε διαφορετικό νησί από εκείνο που επιθυμούν.

Η ΕΛΜΕ ζητά την παραμονή των τριών εκπαιδευτικών στη Λήμνο, εκτός εάν οι ίδιοι συναινέσουν σε διαφορετική τοποθέτηση, ενώ θέτει και ζήτημα εξορθολογισμού της διαδικασίας των αποσπάσεων, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να δηλώνουν συγκεκριμένα το νησί στο οποίο επιθυμούν να υπηρετήσουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΕΛΜΕ Λήμνου Αγίου Ευστρατίου :

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Να ανακληθεί άμεσα η αναγκαστική μετακίνηση των συναδέλφων μας

από τη Λήμνο στη Λέσβο

Στις 2 Ιουλίου ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και τρεις συνάδελφοί μας, των οποίων το αίτημα να αποσπαστούν στο ΠΥΣΔΕ Λέσβου, με σκοπό να ζήσουν και να εργαστούν στη Λήμνο κατά την προσεχή σχολική χρονιά, είχε ικανοποιηθεί.

Δυστυχώς, η περίπτωσή τους γίνεται αφορμή για να αναδειχθεί για ακόμη μία φορά ο παραλογισμός του ισχύοντος συστήματος αποσπάσεων σε ό,τι αφορά τα νησιωτικά ΠΥΣΔΕ. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν στη Λήμνο, δεν έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν αποκλειστικά τη Λήμνο, αλλά υποχρεώνονται να επιλέξουν συνολικά το ΠΥΣΔΕ Λέσβου, το οποίο περιλαμβάνει τρία διαφορετικά νησιά: τη Λέσβο, τη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο. Με τον τρόπο αυτό, εφόσον η αίτησή τους γίνει δεκτή, τίθενται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ το οποίο θεωρητικά μπορεί να τους τοποθετήσει σε οποιοδήποτε από τα τρία νησιά!

Μέχρι σήμερα, ωστόσο, έστω και κατόπιν συνεννόησης με το ΠΥΣΔΕ και τη Διεύθυνση Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, υπήρχε η απαραίτητη κατανόηση και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνταν στο νησί όπου πραγματικά επιθυμούσαν να υπηρετήσουν. Το ίδιο συνέβη αρχικά και με τους τρεις συναδέλφους μας: με ανακοίνωση του ΠΥΣΔΕ στις 22 Ιουλίου πληροφορήθηκαν την τοποθέτησή τους σε σχολεία της Λήμνου. Με βάση αυτή την απόφαση του ΠΥΣΔΕ, οι συνάδελφοι προχώρησαν στον προγραμματισμό της ζωής τους. Ήρθαν στη Λήμνο, αναζήτησαν και βρήκαν κατοικία μέσα στις γνωστές, εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες στέγασης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στα νησιά, μετακόμισαν και οργάνωσαν την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή.

Δυστυχώς, η τοποθέτησή τους τελικά αποδείχτηκε όχι και τόσο «οριστική», αφού στις 7 Αυγούστου, το ΠΥΣΔΕ ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την τροποποίηση της προηγούμενης απόφασής του και την τοποθέτηση και των τριών σε σχολεία της Λέσβου. Η απόφαση αυτή ελήφθη χωρίς αιτιολόγηση, χωρίς τη συναίνεσή τους και επιπλέον χωρίς καν να τους δοθεί η δυνατότητα να δηλώσουν σχολεία προτίμησης στη Λέσβο. Αντιθέτως, τοποθετήθηκαν απευθείας στις σχολικές μονάδες που επιλέχθηκαν από τη Διοίκηση.

Η απόφαση αυτή είναι απαράδεκτη, απάνθρωπη και βαθιά αντισυναδελφική. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αριθμοί, ούτε κομμάτια του διοικητικού παζλ, ώστε να μετακινούνται από νησί σε νησί για την κάλυψη των εκάστοτε υπηρεσιακών αναγκών, πόσο μάλλον εξαιτίας αστοχιών του σχεδιασμού. Έχουν οικογένειες, προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες και υποχρεώσεις και συγκεκριμένες οικονομικές δυνατότητες. Κάθε απόφαση της Διοίκησης για την τοποθέτησή τους σημαίνει ότι εκείνοι μετακινούνται, αναζητούν σπίτι, πληρώνουν ενοίκια και μεταφορικά, μετακομίζουν και οργανώνουν τη ζωή τους από την αρχή. Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, στις 22 Ιουλίου να πληροφορούνται ότι τοποθετούνται στη Λήμνο και στις 7 Αυγούστου, αφού έχουν ήδη κινηθεί βάσει αυτής της απόφασης, να τους ανακοινώνεται ότι πρέπει να εγκαταλείψουν τα πάντα και να ξεκινήσουν ξανά από την αρχή σε άλλο νησί, 180 χιλιόμετρα μακριά!

Πολύ περισσότερο, δεν μπορεί να αγνοείται ότι ο λόγος για τον οποίο εξαρχής ζήτησαν απόσπαση στο ΠΥΣΔΕ Λέσβου ήταν η επιθυμία και η ανάγκη τους, προσωπική και οικογενειακή, να υπηρετήσουν στη Λήμνο — όχι να βρεθούν ξαφνικά και παρά τη θέλησή τους στη Λέσβο!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

Την άμεση ανάκληση της απόφασης της 7ης Αυγούστου ως προς την αναγκαστική μετακίνηση των τριών συναδέλφων στη Λέσβο.

Την παραμονή και των τριών στις θέσεις τους στη Λήμνο, εκτός εάν κάποιος/-α από αυτούς επιθυμεί και αποδέχεται ρητά τη μετακίνησή του/της στη Λέσβο.

Τον άμεσο εξορθολογισμό της διαδικασίας των αποσπάσεων προς το ΠΥΣΔΕ Λέσβου (και συνολικά προς τα νησιωτικά ΠΥΣΔΕ), ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να δηλώνουν συγκεκριμένα και αποκλειστικά το νησί στο οποίο επιθυμούν να αποσπαστούν και να μην κινδυνεύουν να τοποθετηθούν, παρά τη θέλησή τους, οπουδήποτε αλλού.

Καλούμε το ΠΥΣΔΕ Λέσβου και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου να αποκαταστήσουν άμεσα αυτή την κατάφωρη αδικία. Οι όποιες υπηρεσιακές αστοχίες δεν μπορεί να «διορθώνονται» πάνω στις ζωές των εκπαιδευτικών. Οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους δεν μπορεί να μετακινούνται σαν πιόνια πάνω σε έναν διοικητικό χάρτη.