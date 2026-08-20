Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Κλείνουν οι αιτήσεις – Ποιοί είναι δικαιούχοι και τι αλλάζει

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Μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59 θα παραμείνει ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», δίνοντας στους ενδιαφερόμενους την τελευταία ευκαιρία να διεκδικήσουν την επιδότηση για τις διακοπές τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Το νέο πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση του τουρισμού εκτός της περιόδου αιχμής, καθώς το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, με αυξημένα ποσά ενίσχυσης κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες. Παράλληλα, διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια, ενώ προβλέπονται ενισχυμένες επιδοτήσεις για συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις λήγει στις 21 Αυγούστου στις 23:59. Το πρόγραμμα προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για διακοπές εκτός υψηλής περιόδου και ειδικές προβλέψεις για συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και πολύτεκνες οικογένειες.

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Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν υποβάλει και εκκαθαρίσει εμπρόθεσμα τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024 και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Από τα εισοδηματικά όρια εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, καθώς και οι οικογένειες με τέκνα με αναπηρία αντίστοιχου ποσοστού.

Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια

Μία από τις σημαντικές αλλαγές του προγράμματος είναι η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά.

Για τους άγαμους χωρίς παιδιά, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τις 19.000 στις 21.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το αντίστοιχο όριο αυξάνεται από τις 31.000 στις 33.000 ευρώ.

Ειδικές προβλέψεις υπάρχουν και για τις πολύτεκνες οικογένειες. Τα ανώτατα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά, χωρίς ανώτατο όριο.

Επιπλέον 50 ευρώ ανά παιδί για πολύτεκνες οικογένειες

Για τους κληρωθέντες δικαιούχους όλων των κατηγοριών που έχουν τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση 50 ευρώ για κάθε τέκνο.

Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα ενισχύει περισσότερο τις οικογένειες με αυξημένες οικονομικές ανάγκες για την πραγματοποίηση διακοπών.

Αυξημένη επιδότηση και για τους συνταξιούχους

Στις κατηγορίες που λαμβάνουν ενισχυμένη επιδότηση εντάσσονται και οι συνταξιούχοι όλων των ασφαλιστικών ταμείων.

Η αυξημένη ενίσχυση για τους συνταξιούχους προβλέπεται τόσο κατά την υψηλή όσο και κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο.

Το 70% του προϋπολογισμού για διακοπές Οκτώβριο – Απρίλιο

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού κατά τους μήνες χαμηλότερης τουριστικής κίνησης.

Συγκεκριμένα, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος προορίζεται για διακοπές που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου.

Παράλληλα, τα ποσά που προβλέπονται για τους δυνητικούς ωφελούμενους είναι αυξημένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες, στο πλαίσιο της προσπάθειας για μεγαλύτερη διάχυση της τουριστικής κίνησης μέσα στη χρονιά και στις διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Σε δύο φάσεις το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027»

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις.

Η πρώτη φάση θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Στη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση. Οι ωφελούμενοι θα προκύψουν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας, δηλαδή από την κλήρωση του Αυγούστου 2026.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο vouchers.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προβλέπεται εναλλακτικά η δυνατότητα υποβολής της αίτησης με φυσική παρουσία μέσω ΚΕΠ.

Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ, με την προθεσμία να εκπνέει στις 21 Αυγούστου 2026 και ώρα 23:59.

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια συμμετοχής και τη διαδικασία παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος.

Παράλληλα, λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης του Προγράμματος, καθημερινά κατά τις ώρες 09:00-17:00, στο τηλέφωνο 210 2150231.

Το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» υλοποιείται σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.