Άνοιγμα σχολείων: Ποιές είναι οι τιμές στα σχολικά είδη

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Στα ράφια περνά πλέον η εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, έπειτα από ένα καλοκαίρι διαβουλεύσεων, με 1.740 κωδικούς προϊόντων να έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής και τη μέση μείωση να διαμορφώνεται στο 9,5%.

Η παρέμβαση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα καθημερινών αγορών, από τρόφιμα και προϊόντα προσωπικής φροντίδας μέχρι σχολικά είδη, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος διαβίωσης εξακολουθεί να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Σύμφωνα με το insider, συνολικά συμμετέχουν 875 επώνυμοι κωδικοί, 405 σχολικά είδη, 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και 100 κωδικοί κρέατος. Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί περισσότερες από 100 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τρεις αλυσίδες παιχνιδιών, ενώ η διαδικασία παραμένει ανοιχτή για την προσθήκη νέων προϊόντων.

Στο 9% η τελική μέση μείωση στα επώνυμα προϊόντα

Στους 875 επώνυμους κωδικούς, η μέση μείωση που δηλώνεται από τους προμηθευτές ανέρχεται στο 6,6%, ενώ με τη συνεισφορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ η τελική μέση μείωση φτάνει περίπου στο 9%.

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Περισσότερα από ένα στα πέντε επώνυμα προϊόντα εμφανίζουν διψήφια τελική μείωση. Ειδικότερα, 191 κωδικοί έχουν μείωση τουλάχιστον 10%, 76 τουλάχιστον 15%, 40 τουλάχιστον 20%, ενώ σε 11 περιπτώσεις η υποχώρηση των τιμών φτάνει ή ξεπερνά το 30%.

Η μεγαλύτερη μείωση αγγίζει το 44% και αφορά προϊόν της κατηγορίας ζυμαρικών, ρυζιού και οσπρίων.

Γαλακτοκομικά και προσωπική υγιεινή στην πρώτη γραμμή

Ισχυρή είναι η παρουσία των προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης. Η κατηγορία γάλακτος, γιαουρτιού, τυριών, αυγών και άλλων γαλακτοκομικών περιλαμβάνει 143 κωδικούς, με μέση μείωση περίπου 8,7%. Σε 55 από αυτούς η μείωση είναι τουλάχιστον 10%.

Τη μεγαλύτερη μέση υποχώρηση τιμών εμφανίζουν οι σάλτσες και οι αλοιφές, με περίπου 17,2%, ενώ στις σοκολάτες και τα σοκολατοειδή η μέση μείωση φτάνει περίπου στο 12,5%, με εννέα κωδικούς να ξεπερνούν το 20%.

Σε επίπεδο αριθμού προϊόντων, η προσωπική υγιεινή βρίσκεται στην κορυφή με 146 κωδικούς και ακολουθούν τα γαλακτοκομικά και τα αυγά με 143, τα ζυμαρικά, το ρύζι και τα όσπρια με 100, τα καθαριστικά και απορρυπαντικά με 77 και τα αλλαντικά με 72.

Ιδιωτική ετικέτα: Ένας στους τέσσερις κωδικούς με διψήφια μείωση

Στα 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, η μέση μείωση διαμορφώνεται περίπου στο 8%. Από αυτά, 94 καταγράφουν υποχώρηση τιμής τουλάχιστον 10%, 24 τουλάχιστον 15% και 10 τουλάχιστον 20%.

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Η μεγαλύτερη μείωση φτάνει περίπου στο 33%, ενώ ιδιαίτερα ισχυρή είναι η παρουσία της προσωπικής υγιεινής και οικογενειακής φροντίδας, με περίπου 72 κωδικούς.

Στη λίστα βρίσκονται ακόμη προϊόντα από βασικές κατηγορίες, όπως γαλακτοκομικά και τυριά, είδη πρωινού, άλευρα, μαρμελάδες, καθαριστικά, χαρτικά οικιακής χρήσης, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια.

Για πρώτη φορά και νωπά κρέατα

Στην εθελοντική πρωτοβουλία συμμετέχουν για πρώτη φορά και νωπά κρέατα, με συνολικά 100 κωδικούς και μέση μείωση τιμών 7,5%.

Περισσότεροι από ένας στους τέσσερις κωδικούς παρουσιάζουν διψήφια μείωση. Συγκεκριμένα, 28 προϊόντα έχουν μείωση τουλάχιστον 10%, δέκα τουλάχιστον 15%, ενώ τέσσερα ξεπερνούν το 25%. Η μεγαλύτερη υποχώρηση στη συγκεκριμένη κατηγορία φτάνει περίπου στο 28%.

Τη μεγαλύτερη παρουσία έχουν το κοτόπουλο και τα πουλερικά με περίπου 56 κωδικούς, ενώ ακολουθούν περίπου 19 κωδικοί μοσχαρίσιου ή βοδινού κρέατος, 16 χοιρινού και εννέα διαφορετικών κρεατοσκευασμάτων.

Σχολικά είδη: Πάνω από εννέα στα δέκα με διψήφια μείωση

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι μειώσεις στα σχολικά είδη, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Η μέση υποχώρηση των τιμών διαμορφώνεται περίπου στο 12%.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της αναλυτικής λίστας, 373 από τους 403 σχολικούς κωδικούς εμφανίζουν μείωση τουλάχιστον 10%, ενώ 43 έχουν μείωση 20% και άνω και 21 τουλάχιστον 25%.

Η μεγαλύτερη μείωση στα σχολικά αγγίζει περίπου το 36%. Οι σχολικές τσάντες, τα σακίδια και οι κασετίνες αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία, με 211 κωδικούς.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η μέση έκπτωση στα τετράδια, τα μπλοκ και το χαρτί, όπου προσεγγίζει το 17%, ενώ σχεδόν τα μισά προϊόντα της κατηγορίας εμφανίζουν μείωση τουλάχιστον 20%. Στη γραφική ύλη και τα χρώματα συμμετέχουν 55 κωδικοί, με μέση μείωση περίπου 14,6%.

Για πόσο θα παραμείνουν χαμηλότερες οι τιμές

Η πρωτοβουλία έχει στόχο την αποκλιμάκωση των τιμών σε προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και θα έχει συνολική διάρκεια έως τέσσερις μήνες.

Κάθε κωδικός που εντάσσεται σε αυτή θα πρέπει να παραμένει για τουλάχιστον δύο μήνες. Μέσα στην τετράμηνη περίοδο, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν νέα προϊόντα ή να αντικαθιστούν ήδη ενταγμένους κωδικούς, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις και ενημερώνεται προηγουμένως η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Ειδική σήμανση στα ράφια

Για να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν ευκολότερα τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, προβλέπεται ενιαία και ευδιάκριτη σήμανση τόσο σε εμφανή σημεία των καταστημάτων όσο και στα αντίστοιχα προϊόντα στα ράφια.

Παράλληλα, η αναλυτική λίστα των προϊόντων θα είναι διαθέσιμη ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας PosoKanei, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να ενημερώνονται για τους κωδικούς που έχουν ενταχθεί και τις μειώσεις που εφαρμόζονται.