Πρώτο κουδούνι στα σχολεία: Αγιασμός, βιβλία και έναρξη μαθημάτων – Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των μαθητών στα θρανία έχει ξεκινήσει, με τις σχολικές μονάδες να μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για τη νέα σχολική χρονιά.

Εκπαιδευτικοί και διευθύνσεις επιστρέφουν από την 1η Σεπτεμβρίου, προκειμένου να οργανώσουν τη λειτουργία των σχολείωνκαι να προετοιμάσουν την υποδοχή των μαθητών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός στις σχολικές μονάδες.

Τι θα γίνει την πρώτη ημέρα

Η πρώτη ημέρα θα είναι αφιερωμένη κυρίως στην υποδοχή και την ενημέρωση των μαθητών. Μετά την προσέλευσή τους στα σχολεία και την τέλεση του αγιασμού, θα ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς και τις διευθύνσεις για το πρόγραμμα και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

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Παράλληλα, οι μαθητές θα παραλάβουν τα σχολικά βιβλία και θα λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες για την έναρξη των μαθημάτων.

Η ώρα προσέλευσης και η ακριβής ώρα του αγιασμού δεν θα είναι απαραίτητα ίδιες σε όλα τα σχολεία. Οι σχετικές λεπτομέρειες αναμένεται να γνωστοποιηθούν από τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Από 1η Σεπτεμβρίου στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί

Νωρίτερα από τους μαθητές επιστρέφουν στις σχολικές μονάδες οι εκπαιδευτικοί. Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινά η περίοδος προετοιμασίας, κατά την οποία πραγματοποιείται η απαραίτητη οργάνωση για την έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας.

Το διάστημα μέχρι το πρώτο κουδούνι αξιοποιείται για τις τελευταίες προετοιμασίες, ώστε οι σχολικές μονάδες να είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους μαθητές.

Πότε αρχίζουν κανονικά τα μαθήματα

Μετά την πρώτη ημέρα, που θα έχει κυρίως χαρακτήρα υποδοχής, η πλήρης εκπαιδευτική διαδικασία προβλέπεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με τους μαθητές να ακολουθούν πλέον το κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων.

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Στο επίκεντρο του σχεδιασμού του υπουργείου Παιδείας βρίσκεται παράλληλα η κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προσλήψεις αναπληρωτών και η νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσει με όσο το δυνατόν λιγότερες ελλείψεις σε προσωπικό.

Οι τελευταίες εργασίες προετοιμασίας αναμένεται να ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες, πριν οι σχολικές πόρτες ανοίξουν για τους μαθητές και ξεκινήσει επίσημα η νέα σχολική χρονιά.