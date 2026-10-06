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Βεβαίωση Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης: Τα δικαιολογητικά και οι ημερομηνίες υποβολής

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06/10/2026 - 19:26 (Τελευταία Ενημέρωση: 06/10/2026 - 19:40)
Βεβαίωση Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης: Τα δικαιολογητικά και οι ημερομηνίες υποβολής
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Πίνακας περιεχομένων

Από 9 Οκτωβρίου έως 9 Νοεμβρίου η υποβολή των δικαιολογητικών για τη Βεβαίωση Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Διάκρισης

Ανοίγει η διαδικασία για την έκδοση Βεβαιώσεων Σχολικής Αθλητικής Διάκρισης για μαθητές και μαθήτριες Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που κατέκτησαν την 1η, 2η ή 3η θέση στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2025-2026. Οι γονείς, κηδεμόνες ή έχοντες την επιμέλεια των μαθητών μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τις 9 Οκτωβρίου έως και τις 9 Νοεμβρίου 2026.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:

α. Αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Σχολικής Αθλητικής Διάκρισης (επισυνάπτεται υπόδειγμα),

β. Αστυνομική ταυτότητα (δύο όψεις),

γ. Σχολική Αθλητική Ταυτότητα

  • Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026 μόνο ηλεκτρονικά από τους γονείς/κηδεμόνες/έχοντες, -ουσες την επιμέλεια των μαθητών/μαθητριών στη διεύθυνση: [email protected]
  • Στο πεδίο «Θέμα» του ηλεκτρονικού μηνύματος αναγράφεται: ΒΝ_ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/-ΤΡΙΑΣ_ΑΘΛΗΜΑ (πχ. ΒΝ_ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΥΡΤΩ_ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ).
  • Τα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά μόνον εφόσον είναι ευκρινή σαρωμένα αρχεία των πρωτότυπων εγγράφων, σε μορφή pdf. Ο τίτλος κάθε αρχείου πρέπει να είναι σχετικός με το περιεχόμενό του (ΑΙΤΗΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ).

Η σχετική εγκύκλιος 

Το υπόδειγμα αίτησης-βεβαίωσης σε μορφή pdf 

Το υπόδειγμα αίτησης- βεβαίωσης σε μορφή DOC 

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Στην Κατηγορία: ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

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