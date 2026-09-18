ΔΥΠΑ: Αιτήσεις για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στις Σχολές ΑμεΑ

Κριτική στη διαδικασία του Εθνικού Διαλόγου για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο ασκεί το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας την άμεση κοινοποίηση της Ενδιάμεσης Έκθεσης και τη συζήτησή της στη Βουλή.