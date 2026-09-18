ΔΥΠΑ: Αιτήσεις για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στις Σχολές ΑμεΑ
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Ανοίγει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου στις Σχολές ΑμεΑ της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 21 Σεπτεμβρίου.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Σχολές ΑμεΑ της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027. Η πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά στα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτικών, τα οποία καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση-δήλωση προτίμησής τους μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.
Η προθεσμία υποβολής είναι από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 12.00 έως τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 23:59.
Προσλήψεις
- Θέσεις προσωρινών Αναπληρωτών πλήρους ωραρίου
- Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους
Σκοπός: η κάλυψη αναγκών των Σχολών ΑμεΑ της ΔΥΠΑ.
Τρόπος υποβολής
Οι αιτήσεις- δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/metroo-anapleroton-kai-oromisthion-ekpaideutikon-tes-dupa
ή εναλλακτικά: https://vet.dypa.gov.gr/dypa-calendar-front/
Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/nea-anakoinwseis
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