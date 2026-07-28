Τι προβλέπει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις

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Κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης: περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης».

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε πως πρόκειται για μία μεταρρύθμιση με οφέλη τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για τις επιχειρήσεις και συνολικά για την ελληνική οικονομία.

Σημειώνει ότι δίνονται στους εργαζομένους «περισσότερες δυνατότητες ενίσχυσης της συνταξιοδοτικής τους προοπτικής», ενώ ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διατηρούν το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Οι τρεις βασικές αλλαγές

Το νομοσχέδιο διαμορφώνει ένα μοντέρνο πλαίσιο επαγγελματικής ασφάλισης το οποίο πρόκειται να λειτουργεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος με ισοδύναμες υποχρεώσεις και κίνητρα για όλους τους παρόχους επαγγελματικής ασφάλισης.

Ταυτόχρονα εισάγει τρεις σημαντικές αλλαγές:

Εισαγωγή Ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Ανοιχτών Ομαδικών Ασφαλιστικών Προϊόντων Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης (ΟΑΠΕΣ) – Πρόκειται για ρύθμιση που διευκολύνει τις μικρότερες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες να ενταχθούν στην επαγγελματική ασφάλιση.

Αναβαθμισμένο πλαίσιο φορολογικών κινήτρων – Οι εισφορές στα συνταξιοδοτικά αυτά προγράμματα εκπίπτουν στο 100%, το πλαφόν-ανώτατο όριο ανέρχεται πλέον σε 35.000 ευρώ ετησίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και σε 35% του ετήσιου εισοδήματος για τους μισθωτούς. Η φορολογία των παροχών αποσυνδέεται από τα έτη ασφάλισης και συνδέεται πλέον με την ηλικία εξόδου. Για έξοδο από το 62ο έτος μέχρι το 67ο, προβλέπεται φορολόγηση 10% για εφάπαξ παροχή και 5% για σύνταξη, ενώ για έξοδο από το πρόγραμμα μετά το 67ο έτος, οι συντελεστές μειώνονται σε 5% για εφάπαξ παροχή και 2,5% για σύνταξη. Παράλληλα, καταργείται η φορολογική ποινή όσων εργαζομένων αποφασίζουν να εισέλθουν στην επαγγελματική ασφάλιση σε μεγαλύτερη ηλικία.

Πλήρης φορητότητα δικαιωμάτων ασφαλισμένων – Καταρχήν, εισάγεται η ομαδική φορητότητα, καθώς θεσπίζεται η δυνατότητα μεταβίβασης ολόκληρων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων από ΤΕΑ σε ΤΕΑ, από ΤΕΑ σε ΟΑΠΕΣ, από ΟΑΠΕΣ σε ΤΕΑ και από ΟΑΠΕΣ σε ΟΑΠΕΣ. Επιπλέον, διευκολύνεται η κινητικότητα στην αγορά εργασίας με τη θέσπιση και της ατομικής φορητότητας. Ένας εργαζόμενος που αλλάζει εργασία θα μπορεί να μεταφέρει ευκολότερα τα κατοχυρωμένα δικαιώματά του σε νέο φορέα επαγγελματικής ασφάλισης. Η φορητότητα συνδυάζεται με ισχυρές εποπτικές δικλίδες προστασίας των ασφαλισμένων που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε η ενίσχυση της ευελιξίας να συνοδεύεται από αντίστοιχη ενίσχυση της προστασίας των ασφαλισμένων.

Τα οφέλη σε ασφαλισμένους, επιχειρήσεις και οικονομία

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας, το νέο πλαίσιο για την Επαγγελματική Ασφάλιση έχει οφέλη για τους ασφαλισμένους, τις επιχειρήσεις, αλλά και για την Οικονομία της χώρας:

Για τους ασφαλισμένους, ενισχύει το συνταξιοδοτικό εισόδημα, διευκολύνει την πρόσβαση σε συμπληρωματική συνταξιοδοτική προστασία, προστατεύει και δίνει τη δυνατότητα φορητότητας κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, προστατεύει τους ελεύθερους επαγγελματίες, παρέχει περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη ενημέρωση για την πορεία της επένδυσής τους και δίνει τη δυνατότητα πρόσθετων παροχών.

Για τις επιχειρήσεις, δίνει κίνητρο προσέλκυσης και διατήρησης εργαζομένων, παρέχει τη δυνατότητα εργοδοτικής παροχής μέσω συλλογικής σύμβασης, ενισχύει το employer branding και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων και κεφαλαιακής- επενδυτικής ενίσχυσης και καθιστά πιο λειτουργικό το πλαίσιο για μικρότερες επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν επαγγελματική ασφάλιση.

Και όλα αυτά με σημαντικά φορολογικά κίνητρα και ωφέλειες για όλους, εργαζόμενους, επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Για την οικονομία, συσσωρεύει επενδυτικά κεφάλαια, διοχετεύει τη ρευστότητα στην οικονομία και αποτρέπει τη φυγή κεφαλαίων, ενισχύει τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση των νοικοκυριών, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο και αξιοποιεί την επαγγελματική ασφάλιση ως εργαλείο μακροπρόθεσμης αποταμίευσης, επένδυσης και ενίσχυσης της συνταξιοδοτικής επάρκειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κα Κεραμέως ενσωμάτωσε σε ποσοστό άνω του 90% τις προτάσεις των φορέων που υπεβλήθησαν πριν και κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης.

Με την κατάθεσή του στη Βουλή, το σχέδιο νόμου εισέρχεται πλέον στη διαδικασία της κοινοβουλευτικής επεξεργασίας, με τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων να ξεκινά την Πέμπτη 30 Ιουλίου.