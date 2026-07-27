Επιστροφή φόρου: Πώς θα δείτε αν εγκρίθηκε – Τα βήματα στο myAADE

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Χιλιάδες φορολογούμενοι που υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση αναμένουν την επιστροφή φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση της ΑΑΔΕ. Η πορεία της επιστροφής μπορεί να παρακολουθείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την πίστωση των χρημάτων αποτελεί η δήλωση έγκυρου τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι, σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, η επιστροφή συμψηφίζεται αυτόματα πριν από την καταβολή του υπολοίπου.

Επιστροφή φόρου: Πώς θα δείτε αν εγκρίθηκε

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της επιστροφής φόρου μέσω της πλατφόρμας myAADE.

Η διαδικασία γίνεται με είσοδο στην ενότητα «Ο λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές)», όπου ο χρήστης συνδέεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Στη συνέχεια επιλέγει την ενότητα «Επιστροφές», όπου εμφανίζονται όλες οι επιστροφές φόρου που τον αφορούν, μαζί με το ποσό και την κατάσταση της κάθε επιστροφής. Εφόσον έχει εγκριθεί επιστροφή, αυτή εμφανίζεται άμεσα στην οθόνη.

Πότε καταβάλλονται τα χρήματα

Η διαδικασία επιστροφής μπορεί να ολοκληρωθεί γρήγορα όταν δεν απαιτούνται πρόσθετοι έλεγχοι.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα ισχύουν, η επιστροφή φόρου μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 90 ημέρες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, όπως για παράδειγμα από ΕΝΦΙΑ ή άλλους φόρους, το ποσό της επιστροφής συμψηφίζεται αυτόματα. Αν μετά τον συμψηφισμό απομένει υπόλοιπο, αυτό καταβάλλεται στον δικαιούχο.

Πώς δηλώνεται ο IBAN στην ΑΑΔΕ

Για να πιστωθεί η επιστροφή φόρου, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν δηλώσει ενεργό τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) στην ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE:

Είσοδος στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία» → «Δήλωση Λογαριασμού IBAN».

Καταχώρηση του 27ψήφιου αριθμού IBAN που ξεκινά από GR.

Επιβεβαίωση της καταχώρησης ή της αλλαγής του λογαριασμού.