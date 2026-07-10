Ανελκυστήρες: Λήγει η προθεσμία για απογραφή χωρίς πρόστιμο – Τι πρέπει να ξέρετε

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Εκπνέει σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου, η μεταβατική προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων χωρίς την επιβολή προστίμου, όπως προβλέπει η πρόσφατη τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης. Η ρύθμιση αφορά όσους δεν είχαν ολοκληρώσει την απογραφή έως τις 30 Ιουνίου.

Εκπνέει σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου, η μεταβατική προθεσμία που έδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης για την απογραφή ανελκυστήρων χωρίς την επιβολή προστίμου, δίνοντας μία τελευταία ευκαιρία σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές που δεν είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία έως την αρχική προθεσμία της 30ής Ιουνίου.

Η δυνατότητα αυτή προβλέφθηκε με πρόσφατη τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος συντηρητής ή ο εγκαταστάτης μπορεί να προχωρήσει στην απογραφή του ανελκυστήρα, με υπεύθυνη δήλωση τουλάχιστον ενός ιδιοκτήτη, διαχειριστή ή νόμιμου εκπροσώπου, χωρίς την επιβολή προστίμου στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Τι ισχύει για τους νέους ανελκυστήρες

Η νέα ρύθμιση προβλέπει επίσης ότι για ανελκυστήρες που εγκαθίστανται μετά την 1η Ιουνίου 2026, η απογραφή θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε 90 ημέρες από την έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης (σήμανση CE), χωρίς πρόστιμο. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος, η απογραφή θεωρείται εκπρόθεσμη.

Ασανσέρ και απογραφές: Τα πρόστιμα που θα πληρώσουν οι παραβάτες

Παράλληλα, το Μητρώο θα συνεχίσει να δέχεται δηλώσεις για νέες εγκαταστάσεις, για διορθώσεις ή μεταβολές στοιχείων, καθώς και για ανελκυστήρες που δεν είχαν απογραφεί εγκαίρως, σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα καθοριστούν.

Καμία συντήρηση χωρίς αριθμό μητρώου

Η τροπολογία προβλέπει ακόμη ότι η τακτική συντήρηση ανελκυστήρα δεν μπορεί να ολοκληρώνεται νόμιμα εφόσον αυτός δεν διαθέτει αριθμό απογραφής στο Μητρώο, με μοναδική εξαίρεση τις απολύτως αναγκαίες εργασίες που απαιτούνται για την ασφαλή ακινητοποίηση του ανελκυστήρα ή την αποτροπή άμεσου κινδύνου.

Παράλληλα, προβλέπεται η έκδοση των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων για τη διαδικασία εκπρόθεσμης απογραφής, καθώς και για την ψηφιακή επιβολή και είσπραξη των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων.

Στόχος της ρύθμισης, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, είναι η ολοκλήρωση της καταγραφής όλων των ανελκυστήρων της χώρας, η ενίσχυση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και η διασφάλιση της συμμόρφωσης με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.