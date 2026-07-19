Εφορία: Τι αναμένεται να αλλάξει στις αποδείξεις

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Οnline φαίνεται πως θα περνούν το προσεχές διάστημα όλες οι αποδείξεις των επιχειρήσεων στην Εφορία.

Πρόκειται για το νέο σύστημα των συναλλαγών των επιχειρήσεων το οποίο εκτιμάται πως θα ενεργοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους από την ΑΑΔΕ, προκειμένου η φορολογική διοίκηση να έχει εικόνα για τις αποδείξεις και τον τζίρο της κάθε εταιρείας σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Ουσιαστικά με την ενεργοποίηση του εν λόγω συστήματος γίνονται δύο σημαντικές αλλαγές : η μια αφορά τον χρόνο διαβίβασης των στοιχείων μιας επιχείρησης στην ΑΑΔΕ και η άλλη τον τρόπο αξιοποίησης των δεδομένων. Ειδικότερα:

Θα αλλάξει ο χρόνος διαβίβασης των στοιχείων μιας επιχείρησης στην ΑΑΔΕ.

Η διαβίβαση κάθε απόδειξης στην ΑΑΔΕ θα γίνεται σχεδόν αμέσως μετά την έκδοσή της και όχι ανά ώρα ή ακόμη και ανά τρίωρο που γίνεται σήμερα με το υφιστάμενο σύστημα e-send,

Θα αλλάξει ο τρόπος για την αξιοποίηση των δεδομένων.

Τα δεδομένα που σχετίζονται με τις ταμειακές μηχανές των επιχειρήσεων θα συλλέγονται, θα αναλύονται συνεχώς και αυτοματοποιημένα από ειδικούς αλγορίθμους και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και δεν θα υπάρχει δυσκολία στη άμεση επεξεργασία του τεράστιου όγκου των πληροφοριών για ελεγκτικούς σκοπούς, όπως συμβαίνει σήμερα.

Ενδεικτικά, αναφέρεται πως με το νέο σύστημα, εάν μια επιχείρηση σταματήσει ξαφνικά να προχωρά στην διαβίβαση των αποδείξεων στην ΑΑΔΕ και αποστείλλει σημαντική μείωση αριθμού συναλλαγών ή παρουσιάσει κάποια μεταβολή στον τζίρο της που δεν είναι συνηθισμένη, τότε το σύστημα θα μπορεί να ενεργοποιήσει ηλεκτρονικό «συναγερμό» καθώς θα έχει εντοπίσει άμεσα την απόκλιση.

Σε αυτήν την περίπτωση, θα αποσταλεί μήνυμα και στην ίδια την επιχείρηση, προκειμένου να αναφέρει εάν η μεταβολή αυτή οφείλεται σε κάποιο τεχνικό πρόβλημα ή σε κάποια άλλη αιτία ή εάν πρόκειται για προσωρινή αναστολή λειτουργίας

Οι έλεγχοι

Διευκρινίζεται πως όταν θα ενεργοποιείται ο ηλεκτρονικός «συναγερμός» σε επιχειρήσεις τότε:

μπορεί να γίνονται αυτόματοι επιτόπιοι έλεγχοι

θα γίνεται αξιολόγηση των περιπτώσεων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως την εποχικότητα, το μέγεθος και το αντικείμενο της επιχείρησης, τις προηγούμενες φορολογικές επιδόσεις της και το ιστορικό συμμόρφωσής της.

Ακόμη στο πλαίσιο του νέου συστήματος θα ενισχυθεί και η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με τα POS. Ο στόχος είναι κάθε πληρωμή που θα γίνεται μέσω POS να αντιστοιχεί υποχρεωτικά σε συναλλαγή που θα καταγεγραμμένη στην ταμειακή μηχανή και τα σχετικά στοιχεία να φθάνουν αυτομάτως και σχεδόν άμεσα στην ΑΑΔΕ.

Κατά αυτόν τον τρόπο, η Αρχή θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη ροή των συναλλαγών, να εντοπίζει ασυνήθιστες μεταβολές την στιγμή που συμβαίνουν και να κατευθύνει με ταχύτερους ρυθμούς τους ελέγχους στις επιχειρήσεις που εμφανίζουν αυξημένο φορολογικό κίνδυνο.

Αξίζει να σημειωθεί πως, θα αλλάξει και η διαδικασία ελέγχων σε ότι αφορά τη διακίνηση εμπορευμάτων. Η ΑΑΔΕ αναπτύσσει νέο σύστημα για τη παρακολούθηση φορτηγών, βυτιοφόρων και εμπορευματοκιβωτίων με τη χρήση συσκευών GPS.

Οι ελεγκτικές και οι τελωνειακές αρχές λοιπόν, θα έχουν τη δυνατότητα μέσω του νέου δικτύου να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία φορτίων και να εντοπίζουν αποκλίσεις από τις δηλωμένες διαδρομές.