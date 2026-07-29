Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Υποχρεωτική από Οκτώβριο για μικρές επιχειρήσεις – Τι αλλάζει, ποια τα πρόστιμα

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Ψηφιακή «ασπίδα» κατά της φοροδιαφυγής με την επέκταση του μέτρου

Στην τελική ευθεία μπαίνει η εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης, καθώς από την 1η Οκτωβρίου 2026 το νέο καθεστώς επεκτείνεται και στις μικρότερες επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. ευρώ.

Με την ένταξη και αυτής της κατηγορίας επιχειρήσεων, η ηλεκτρονική τιμολόγηση καλύπτει πλέον σχεδόν το σύνολο της αγοράς, δημιουργώντας ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον στις εμπορικές συναλλαγές. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές, ο περιορισμός των εικονικών τιμολογίων και η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Η ΑΑΔΕ ενισχύει έτσι τα ψηφιακά εργαλεία ελέγχου, καθώς κάθε παραστατικό θα καταγράφεται ηλεκτρονικά και θα διαβιβάζεται στην πλατφόρμα myDATA, επιτρέποντας την άμεση παρακολούθηση των συναλλαγών.

Από την έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής, όλα τα τιμολόγια θα πρέπει να εκδίδονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε:

πιστοποιημένο πάροχο ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων,

την εφαρμογή timologio της ΑΑΔΕ,

την εφαρμογή myDATAapp της ΑΑΔΕ.

Για τη διευκόλυνση της μετάβασης προβλέπεται μεταβατική περίοδος τριών μηνών, έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026, ώστε οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Η υποχρέωση αφορά όλες τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, αλλά και τις πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών προς επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντίθετα, στις συναλλαγές με επιχειρήσεις άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου παραμένει προς το παρόν προαιρετική. Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός πελάτης δεν μπορεί να παραλάβει ηλεκτρονικό τιμολόγιο, θα εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικής διαβίβασης του παραστατικού.

Τα τρία βήματα που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις

Η προετοιμασία για την εφαρμογή του νέου συστήματος απαιτεί συγκεκριμένες κινήσεις από τις επιχειρήσεις.

1. Επιλογή τρόπου έκδοσης και διαβίβασης: Η επιχείρηση θα πρέπει να αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει ένα σύγχρονο πρόγραμμα τιμολόγησης (ERP) σε συνδυασμό με πιστοποιημένο πάροχο ή τις δωρεάν ψηφιακές λύσεις της ΑΑΔΕ.

2. Δήλωση του καναλιού διαβίβασης: Θα πρέπει να δηλωθεί στην ΑΑΔΕ ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιείται η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η επιλογή της εφαρμογής timologio καλύπτει και τη χρήση της εφαρμογής myDATAapp.

3. Έκδοση και αυτόματη διαβίβαση παραστατικών: Τα τιμολόγια θα εκδίδονται ψηφιακά και θα αποστέλλονται αυτόματα στην πλατφόρμα myDATA, όπου θα λαμβάνουν τον υποχρεωτικό Μοναδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΜΑΡΚ).

Φορολογικά κίνητρα για όσους προχωρήσουν νωρίτερα

Για τις επιχειρήσεις που θα υιοθετήσουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση πριν από την υποχρεωτική εφαρμογή της, προβλέπονται σημαντικά φορολογικά οφέλη.

Συγκεκριμένα:

Η δαπάνη για την αρχική αγορά τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αναγνωρίζεται προς απόσβεση με προσαύξηση 100%.

Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των τιμολογίων κατά τους πρώτους 12 μήνες χρήσης του συστήματος προσαυξάνεται επίσης κατά 100% κατά το έτος πραγματοποίησής της.

Τα κίνητρα αυτά παρέχονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν δηλώσει τη χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου ή εφαρμογής της ΑΑΔΕ έως 3 Αυγούστου 2026, δηλαδή τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής.

Παράλληλα, η έναρξη χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Ποια πρόστιμα προβλέπονται για μη συμμόρφωση

Η μη έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου θα αντιμετωπίζεται ως μη έκδοση τιμολογίου, με τις προβλεπόμενες κυρώσεις να φτάνουν έως και τα 2.500 ευρώ ανά παράβαση ή φορολογικό έλεγχο, ανάλογα με το είδος της συναλλαγής και το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης.

Αναλυτικά:

Συναλλαγές με ΦΠΑ

Σε περίπτωση μη έκδοσης στοιχείου που αφορά συναλλαγή με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν παραστατικό ή από τη σχετική διαφορά.

Το ελάχιστο συνολικό πρόστιμο ανά φορολογικό έλεγχο διαμορφώνεται σε:

250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία,

500 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.

Συναλλαγές χωρίς ΦΠΑ

Για συναλλαγές που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, τα πρόστιμα ανέρχονται σε:

500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία,

1.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.

Για όσους δεν υποβάλουν ή υποβάλουν ανακριβή στοιχεία σχετικά με τις ειδικές υποχρεώσεις τους στο σύστημα, προβλέπεται αυτοτελές πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ.

Νέα εποχή για τις επιχειρηματικές συναλλαγές

Η καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Από τον Οκτώβριο του 2026, η έκδοση, η διαβίβαση και η παρακολούθηση των τιμολογίων περνούν πλήρως στο ψηφιακό περιβάλλον, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Για τις επιχειρήσεις, η έγκαιρη προετοιμασία αποτελεί το «κλειδί» ώστε να αποφύγουν κυρώσεις και να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα φορολογικά κίνητρα