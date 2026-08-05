Επίδομα έως 500 ευρώ τον μήνα: Ποιοί είναι οι δικαιούχοι

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Σε εφαρμογή τίθεται το νέο επίδομα διοίκησης για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά την υπογραφή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης στις 30 Ιουλίου 2026.

Για πρώτη φορά θεσπίζεται ειδική μηνιαία οικονομική ενίσχυση για το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί σε θέσεις ευθύνης και διοίκησης, με τα ποσά να κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το επίπεδο και τα καθήκοντα διοίκησης.

Το νέο επίδομα αφορά περίπου 2.000 στελέχη όλων των βαθμών και κατηγοριών, αναγνωρίζοντας την αυξημένη διοικητική ευθύνη όσων ασκούν καθήκοντα διοίκησης στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν επιλεγεί και υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης και διοίκησης, ανεξαρτήτως βαθμού ή κατηγορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:

περίπου το 35% των δικαιούχων είναι υπαξιωματικοί,

περίπου το 65% είναι αξιωματικοί.

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Η κατανομή αυτή αποτυπώνει τη στόχευση του νέου μέτρου, ώστε να αναγνωρίζεται η ευθύνη διοίκησης σε όλα τα επίπεδα της στρατιωτικής ιεραρχίας.

Αναδρομική ισχύς από τον Οκτώβριο του 2025

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει ότι το νέο επίδομα θα εφαρμοστεί για όλους τους δικαιούχους με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025, γεγονός που σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν και τα αντίστοιχα αναδρομικά ποσά.

Μέτρο της «Ατζέντας 2030»

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επισημαίνει ότι η θεσμοθέτηση του επιδόματος διοίκησης αποτελεί μία ακόμη δέσμευση που υλοποιείται στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», με στόχο την αναγνώριση και την οικονομική ενίσχυση των στελεχών που αναλαμβάνουν αυξημένες διοικητικές ευθύνες στις Ένοπλες Δυνάμεις.

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