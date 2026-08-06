ΓΕΣ: Κατάταξη επιτυχόντων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
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Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) ανακοίνωσε ότι οι επιτυχόντες στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων κατά τις πρόσφατες γενικές εξετάσεις του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καλούνται να καταταγούν στη Σχολή, στη Βάρη Αττικής, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, στις 08:00 π.μ.
Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ, επιτυχόντες καλούνται να καταταγούν με τα καθορισθέντα δικαιολογητικά στη συναφή εγκύκλιο προκήρυξης του διαγωνισμού επιλογής (ΕΔΥΕΘΑ 04/2026).
Περισσότερες πληροφορίες για τους νέους Ευέλπιδες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής ΕΔΩ.
Διαβάστε αναλυτικά τον οδηγό κατάταξης με χρήσιμες πληροφορίες:
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