Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας: Πρόσκληση κατάταξης εισακτέων

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Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) ανακοίνωσε την πρόσκληση κατάταξης των επιτυχόντων και επιτυχουσών των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 που εισάγονται στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), γνωστοποιώντας την ημερομηνία παρουσίασης, καθώς και τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρήσουν πριν από την έναρξη της φοίτησής τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εισακτέοι και των τριών κατευθύνσεων καλούνται να παρουσιαστούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 08:00 στην αεροπορική βάση Δεκέλειας Αττικής, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάταξής τους στη Σχολή.

Το ΓΕΑ επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την COVID-19, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν κατά την ημέρα της κατάταξης βεβαίωση αρνητικού rapid test, το οποίο θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός των τελευταίων 48 ωρών.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του rapid test είναι θετικό, οι επιτυχόντες δεν θα πρέπει να παρουσιαστούν για κατάταξη, αλλά να ενημερώσουν άμεσα τη ΣΜΥΑ, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κατάταξης Νέων Δοκίμων Υπαξιωματικών.

Παράλληλα, οι εισακτέοι καλούνται να προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στην Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης του διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις Ανώτατες Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ) ακαδημαϊκού έτους 2026-2027, καθώς και τα απαραίτητα έντυπα που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο Οδηγιών Κατάταξης Δοκίμων.