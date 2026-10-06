Στέγη: 10.000 ευρώ για όσους μετακομίσουν σε ακριτικές περιοχές – Πότε ανοίγουν οι πλατφόρμες

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Νέα εργαλεία για τη στήριξη της στέγασης ενεργοποιούνται μέσα στον Οκτώβριο, με τη διεύρυνση του προγράμματος Μετεγκατάστασης και την έναρξη της διαδικασίας για το «Ανακαινίζω», ενώ παράλληλα προετοιμάζεται το νέο «Σπίτι μου ΙΙΙ».

Ανοίγει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του Προγράμματος Μετεγκατάστασης, ενώ μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινά η κατάθεση δικαιολογητικών για το «Ανακαινίζω», όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

«Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγουμε την πλατφόρμα της Μετεγκατάστασης, δίνοντας 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, με το 50% του ποσού προκαταβολικά. Παράλληλα, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινά η κατάθεση των δικαιολογητικών για το “Ανακαινίζω”, ώστε οι πολίτες να μπορούν να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή. Συνδέουμε τα στεγαστικά μας εργαλεία, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να αξιοποιήσει εκείνο που ανταποκρίνεται στη δική του ανάγκη: να μετακομίσει, να ανακαινίσει το σπίτι του ή να αποκτήσει πρώτη κατοικία», δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας στον τ/σ/ ΣΚΑΪ.

Μετά τον Έβρο, το πρόγραμμα της Μετεγκατάστασης διευρύνεται σε Κιλκίς, Φλώρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτία. Δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν πολίτες που ζουν σήμερα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα απλοποιήθηκε με βάση τις ανάγκες που ανέδειξαν οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες, ώστε να γίνει πιο εύχρηστο και πιο ελκυστικό για όσους θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις συγκεκριμένες περιοχές. Δεν απαιτείται πλέον ο ενδιαφερόμενος να αποδεικνύει ότι εργάζεται στον τόπο εγκατάστασης. Αρκεί να διαθέτει ή να μισθώνει κατοικία στην περιοχή, ενώ η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει και σε πόλη και όχι αποκλειστικά σε χωριό.

Για το «Ανακαινίζω», έχουν ήδη εκδοθεί περίπου 94.000 βεβαιώσεις, από τις οποίες περίπου 80.000 αφορούν κατοικίες στις οποίες διαμένουν οι ιδιοκτήτες και 14.000 κλειστά ακίνητα. Μέσα στον Οκτώβριο, με το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας, οι πολίτες θα μπορούν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να δηλώσουν τις δαπάνες τους, προκειμένου να λάβουν το 50% της επιδότησης προκαταβολικά. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως το 95% των επιλέξιμων δαπανών και έως τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία, με προϋπόθεση την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου.

Η κα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε ακόμη στο νέο «Σπίτι μου ΙΙΙ», μέσω του οποίου περίπου 20.000 ακόμη πολίτες θα μπορούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία. Το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα κριτήρια συμμετοχής: αφορά ηλικίες από 25 έως 55 ετών, προβλέπει κατοικίες αξίας έως 300.000 ευρώ και δάνειο έως 230.000 ευρώ, ενώ για τα ζευγάρια το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αγοράς μεγαλύτερης κατοικίας στις πολυμελείς οικογένειες.

Το νέο πρόγραμμα έρχεται να διευρύνει την πρόσβαση στην ιδιόκτητη στέγη μετά το «Σπίτι μου ΙΙ», μέσω του οποίου περισσότεροι από 14.100 πολίτες απέκτησαν κατοικία.

Αναφερόμενη στα στοιχεία της στεγαστικής πολιτικής, η Υπουργός σημείωσε ότι ο μέσος ωφελούμενος του «Σπίτι μου ΙΙ» ήταν 38 ετών. Για την εξέλιξη των τιμών των ακινήτων, επισήμανε ότι, σύμφωνα με τις έως τώρα έρευνες, οι τιμές των κατοικιών που αγοράστηκαν μέσω των προγραμμάτων «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ» ακολούθησαν ανάλογη πορεία με τις τιμές της υπόλοιπης αγοράς και δεν προκύπτει ότι τα προγράμματα οδήγησαν σε διαφορετικό ρυθμό αύξησης.