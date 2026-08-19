ΟΠΕΚΑ: Έρχεται η πληρωμή για το επίδομα έως 600 ευρώ – Οι δικαιούχοι

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Επίδομα έως 600 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Πληρωμή στις 31 Αυγούστου – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε ανοίγουν οι νέες αιτήσεις

Στις 31 Αυγούστου καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ η Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών, με το ετήσιο επίδομα να διαμορφώνεται σε 300 ή 600 ευρώ, ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων. Η ενίσχυση απευθύνεται σε οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών, με ή χωρίς ανήλικα παιδιά, οι οποίες διαμένουν μόνιμα για τουλάχιστον δύο χρόνια σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας.

Το μεγαλύτερο ποσό, δηλαδή τα 600 ευρώ, χορηγείται σε οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 3.000 ευρώ, ενώ επίδομα 300 ευρώ δικαιούνται όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα από 3.000,01 έως 4.700 ευρώ. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η πιστοποιημένη μόνιμη κατοικία στην επιλέξιμη περιοχή για τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από την αίτηση, η οποία ελέγχεται μέσω των φορολογικών δηλώσεων των δύο τελευταίων ετών και των στοιχείων του Φορολογικού Μητρώου.

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Για όσους δεν είναι ήδη ενταγμένοι στο σύστημα, οι νέες αιτήσεις θα υποβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Οκτωβρίου 2026, ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Η αίτηση γίνεται μία φορά και, μετά την έγκρισή της, επεκτείνεται αυτόματα στα επόμενα έτη, εφόσον οι ετήσιοι έλεγχοι επιβεβαιώνουν ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και γεωγραφικά κριτήρια.

Έως 600 ευρώ μπορούν να λάβουν οικογένειες που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Η πληρωμή πραγματοποιείται στις 31 Αυγούστου, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινά η περίοδος υποβολής νέων αιτήσεων, η οποία ολοκληρώνεται στις 30 Οκτωβρίου 2026.

Ποιοι δικαιούνται τα 600 ευρώ και ποιοι τα 300 ευρώ

Το ύψος της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης καθορίζεται από το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

Συγκεκριμένα:

600 ευρώ χορηγούνται όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ.

300 ευρώ χορηγούνται όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κυμαίνεται από 3.000,01 έως 4.700 ευρώ.

Η ενίσχυση αφορά οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ή όχι ανήλικα τέκνα.

Οι προϋποθέσεις για τους δικαιούχους

Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας να είναι πολίτης της Ελλάδας, κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου –Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν– ή της Ελβετίας.

Εφόσον η συγκεκριμένη προϋπόθεση πληρούται και από τους δύο συζύγους, η αίτηση υποβάλλεται από τον έναν από αυτούς.

Παράλληλα, τα μέλη της οικογένειας θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη μόνιμη κατοικία σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή για τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης.

Η συγκεκριμένη προϋπόθεση διασταυρώνεται μέσα από τις φορολογικές δηλώσεις των δύο τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στο Φορολογικό Μητρώο.

Από 1η Σεπτεμβρίου οι νέες αιτήσεις

Για όσους δεν έχουν ήδη ενταχθεί στο σύστημα, η περίοδος υποβολής νέων αιτήσεων ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 30 Οκτωβρίου 2026.

Η αίτηση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μία φορά

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλλουν νέα αίτηση κάθε χρόνο.

Η αίτηση γίνεται εφάπαξ και, μετά την πρώτη έγκρισή της, η ισχύς της επεκτείνεται αυτόματα στα επόμενα έτη, υπό την προϋπόθεση ότι από τους ετήσιους διασταυρωτικούς ελέγχους προκύπτει πως η οικογένεια εξακολουθεί να πληροί τόσο τα εισοδηματικά όσο και τα γεωγραφικά κριτήρια.