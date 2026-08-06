Πανεπιστήμιο Πατρών: Ισχυρή διεθνής ανταπόκριση στο νέο αγγλόφωνο πρόγραμμα Ιατρικής

Πίνακας περιεχομένων

168 αιτήσεις από 23 χώρες για το νέο αγγλόφωνο πρόγραμμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Τρία νέα κοινά διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας — Eνίσχυση των υποδομών, της φοιτητικής μέριμνας και του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος

Η στρατηγική διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης αποδίδει ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα. Η ιδιαίτερα μεγάλη ανταπόκριση που συγκεντρώνει το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών επιβεβαιώνει ότι τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια αποκτούν ολοένα και ισχυρότερη διεθνή παρουσία. Πριν ακόμη υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές του, το πρόγραμμα έχει ήδη προσελκύσει έντονο διεθνές ενδιαφέρον, με 168 αιτήσεις από 23 χώρες, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη εξωστρέφεια και τη διεθνή απήχηση των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Οι αιτήσεις προέρχονται από 23 χώρες: την Κύπρο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Νορβηγία, την Ινδία, το Πακιστάν, το Ιράν, την Ιορδανία, τη Βραζιλία, το Περού, την Κολομβία, τη Γκάνα, τη Νιγηρία, την Ουγκάντα, το Καμερούν, την Παλαιστίνη, την Τουρκία και το Κόσοβο. Μια γεωγραφική διασπορά που αναδεικνύει το κύρος της ελληνικής ιατρικής εκπαίδευσης και του δημόσιου πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 και αναμένεται να υποδεχθεί περίπου 50 φοιτητές από το εξωτερικό.

Η πορεία του νέου προγράμματος και η συνολική αναπτυξιακή προοπτική του Πανεπιστημίου Πατρών συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη με τον Πρύτανη, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα.

Η επιτυχία αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένη εξέλιξη. Είναι αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας του Πανεπιστημίου και μιας συνεκτικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας για τη διεθνοποίηση, την αναβάθμιση των υποδομών και την ενίσχυση της ακαδημαϊκής ποιότητας.

Διεθνοποίηση με ουσιαστικές συνεργασίες

Το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδοτεί, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Πανεπιστήμιο Πατρών για τη δημιουργία τριών νέων κοινών διεθνών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού:

«Ψηφιακή Διακυβέρνηση στην Εκπαίδευση», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

«Λογοτεχνική Ιθαγένεια και Δημόσια Σφαίρα», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης

«Τεχνολογίες Βιώσιμης Ενέργειας», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Delaware

Συστηματική επένδυση στις υποδομές: 14 εκατ. ευρώ για το 2025–2026

Την περίοδο 2025–2026 το Υπουργείο Παιδείας διαθέτει συνολικά 14 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το 2025 εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ειδική χρηματοδότηση 4 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του φοιτητικού εστιατορίου και των φοιτητικών εστιών, καθώς και για επισκευές και νέο εξοπλισμό.

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Σοφίας Ζαχαράκη, το Πανεπιστήμιο Πατρών χρηματοδοτείται φέτος με 10 εκατ. ευρώ από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2030 του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), για συντηρήσεις, επισκευές και λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών.

Για το 2026, η τακτική επιχορήγηση του Ιδρύματος ανέρχεται σε 9.786.876 ευρώ, ενώ παράλληλα προβλέπονται 36 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ.

Δήλωση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη

«Οι 168 αιτήσεις από 23 χώρες για το νέο αγγλόφωνο πρόγραμμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελούν ισχυρή επιβεβαίωση της ποιότητας και της διεθνούς απήχησης του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου.

Αποδεικνύουν ότι όταν ένα πανεπιστήμιο επενδύει στην ποιότητα, στην εξωστρέφεια και στις διεθνείς συνεργασίες, μπορεί να προσελκύσει νέους ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου.

Ως Πολιτεία έχουμε χρέος να στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια: όχι μόνο με ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, αλλά και με ουσιαστικές επενδύσεις στις υποδομές, στη φοιτητική μέριμνα, στην έρευνα και στο ανθρώπινο δυναμικό. Για τον λόγο αυτό στηρίζουμε σταθερά το Πανεπιστήμιο Πατρών με συνεχώς αυξανόμενη χρηματοδότηση, με νέες θέσεις ΔΕΠ και με τη χρηματοδότηση τριών νέων κοινών διεθνών μεταπτυχιακών προγραμμάτων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό διεθνή κόμβο γνώσης, έρευνας και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Και αυτόν τον στόχο υπηρετούμε καθημερινά.»

Με μια ματιά

168 αιτήσεις από 23 χώρες για το νέο αγγλόφωνο πρόγραμμα Ιατρικής

29 Σεπτεμβρίου 2026 η έναρξη των μαθημάτων

Περίπου 50 διεθνείς φοιτητές στο πρώτο έτος λειτουργίας

3 νέα κοινά διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

14 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών την περίοδο 2025–2026

36 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ

9,79 εκατ. ευρώ τακτική χρηματοδότηση για το 2026