Συναγερμός σε νοσοκομείο με 20 κρούσματα σαλμονέλας

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Δεκάδες περιστατικά σαλμονέλας καταγράφηκαν στη Λαμία, με τον ΕΟΔΥ και τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν σε ελέγχους για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης.

Από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έχουν καταγραφεί δεκάδες περιστατικά με κοινά συμπτώματα. Πάνω από 20 άτομα προσήλθαν στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, ενώ αρκετοί ακόμη ασθενείς αντιμετώπισαν το πρόβλημα κατ’ οίκον, ακολουθώντας οδηγίες ιδιωτών ιατρών.

Η εργαστηριακή επιβεβαίωση της σαλμονέλας οδήγησε στην άμεση ενημέρωση του ΕΟΔΥ, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας προχωρούν πλέον σε ελέγχους για να εντοπιστεί η πηγή της μόλυνσης.

Νοσηλεύονται 12 ασθενείς

Από τους ασθενείς που προσήλθαν στο Νοσοκομείο Λαμίας, 12 χρειάστηκε να νοσηλευτούν και παραμένουν στην Παθολογική Κλινική και στη μονάδα βραχείας νοσηλείας.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν και άλλα περιστατικά που δεν χρειάστηκε να μεταβούν στο νοσοκομείο, καθώς έλαβαν ιατρικές οδηγίες από ιδιώτες γιατρούς και παρέμειναν στα σπίτια τους.

Εξετάζεται κοινή πηγή μόλυνσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλοι οι ασθενείς ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διαφορετικά καταστήματα εστίασης της Λαμίας.

Το στοιχείο αυτό στρέφει τις έρευνες στο ενδεχόμενο ύπαρξης μολυσμένης παρτίδας τροφίμου, πιθανότατα κοτόπουλου, που προήλθε από κοινό προμηθευτή.

Ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ – Ξεκινούν έλεγχοι

Το Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την παρουσία σαλμονέλας και ενημέρωσε άμεσα τον ΕΟΔΥ.

Στη συνέχεια, ο ΕΟΔΥ ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας, η οποία αναμένεται να πραγματοποιήσει ελέγχους σε καταστήματα εστίασης της περιοχής, με στόχο τον εντοπισμό της πηγής που προκάλεσε τα περιστατικά.