Αυξήσεις ενοικίων: Πότε είναι νόμιμες και τι ισχύει για τους ενοικιαστές

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Διευκρινίσεις σχετικά με τις αυξήσεις των ενοικίων και τα δικαιώματα των ενοικιαστών παρέχει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), με αφορμή τις αυξημένες καταγγελίες και τα ερωτήματα που δέχεται το τελευταίο διάστημα από πολίτες για αναπροσαρμογές μισθωμάτων.

Σύμφωνα με την ΕΕΚΕ, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προχωρήσει σε αύξηση του ενοικίου κατά τη διάρκεια της μίσθωσης μόνο εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στη σύμβαση που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές. Εάν, για παράδειγμα, υπάρχει όρος για ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος, ο εκμισθωτής δικαιούται να τον εφαρμόσει. Αντίθετα, όταν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, δεν μπορεί να επιβάλει μονομερώς αύξηση όσο η σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ.

Τι ισχύει μετά τη λήξη της μίσθωσης

Μετά τη λήξη της σύμβασης, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προτείνει νέο ύψος ενοικίου για την ανανέωσή της.

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Ακόμη και στην περίπτωση που η μίσθωση συνεχίζεται σιωπηρά, χωρίς νέα σύμβαση, μπορεί να ζητήσει αναπροσαρμογή του μισθώματος. Ωστόσο, η νέα τιμή δεν μπορεί να επιβληθεί χωρίς τη συναίνεση του ενοικιαστή, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Τι μπορούν να κάνουν οι ενοικιαστές

Η ΕΕΚΕ επισημαίνει ότι, εφόσον δεν υπάρχει σχετικός όρος στη σύμβαση, ο ενοικιαστής μπορεί να αρνηθεί την αύξηση και να συνεχίσει να καταβάλλει το συμφωνημένο μίσθωμα μέχρι τη λήξη της μίσθωσης.

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Παράλληλα, προειδοποιεί ότι η καταβολή αυξημένου ενοικίου για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς αντίρρηση ενδέχεται να θεωρηθεί ως σιωπηρή αποδοχή της αλλαγής των οικονομικών όρων της σύμβασης.

Η Ένωση καλεί τους ενοικιαστές να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους του μισθωτηρίου, να ζητούν κάθε τροποποίηση να γίνεται εγγράφως, να μην υποκύπτουν σε πιέσεις χωρίς να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και, όπου κρίνεται απαραίτητο, να αναζητούν εξειδικευμένη νομική συμβουλή.