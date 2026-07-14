Εγγύηση ενοικίου: Πότε επιστρέφεται και πότε μπορεί να την κρατήσει ο ιδιοκτήτης – Τι επισημαίνει η ΕΕΚΕ

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Η επιστροφή της εγγύησης ενοικίου αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες διαφωνιών μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών μετά τη λήξη μιας μίσθωσης.

Με ανακοίνωσή της, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) υπενθυμίζει τι προβλέπεται για την εγγύηση μισθώματος, ξεκαθαρίζοντας ότι η παρακράτησή της δεν μπορεί να γίνεται αυθαίρετα, αλλά μόνο όταν υπάρχουν συγκεκριμένοι και αποδεδειγμένοι λόγοι.

Όπως επισημαίνει η ΕΕΚΕ, η εγγύηση λειτουργεί ως μέσο διασφάλισης του ιδιοκτήτη έναντι πιθανών οικονομικών εκκρεμοτήτων ή ζημιών, ενώ παράλληλα υπενθυμίζει τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στους ενοικιαστές τις υποχρεώσεις τους κατά την παράδοση του ακινήτου, προκειμένου να αποφεύγονται συγκρούσεις και δικαστικές διαμάχες.

Τι είναι η εγγύηση μισθώματος

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, η εγγύηση που καταβάλλεται κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης αντιστοιχεί συνήθως σε ένα ή δύο μηνιαία μισθώματα.

Η καταβολή της έχει ως σκοπό να προστατεύσει τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ή τη λήξη της μίσθωσης προκύψουν:

ανεξόφλητα ενοίκια,

οφειλές από κοινόχρηστα ή λογαριασμούς που βαρύνουν τον ενοικιαστή,

ζημιές στο ακίνητο που υπερβαίνουν τη φυσιολογική φθορά από τη συνήθη χρήση.

Πότε μπορεί να παρακρατηθεί η εγγύηση

Η ΕΕΚΕ διευκρινίζει ότι ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να παρακρατήσει μέρος ή ακόμη και ολόκληρο το ποσό της εγγύησης μόνο όταν υπάρχουν αποδεδειγμένες οικονομικές εκκρεμότητες ή φθορές που δεν μπορούν να θεωρηθούν φυσιολογικές.

Ειδικότερα, παρακράτηση μπορεί να γίνει όταν:

υπάρχουν απλήρωτα μισθώματα,

υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές για κοινόχρηστα ή λογαριασμούς που βαρύνουν τον ενοικιαστή,

έχουν προκληθεί ζημιές πέραν της συνήθους χρήσης,

το ακίνητο δεν παραδίδεται στην κατάσταση που είχε παραληφθεί, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Η Ένωση επισημαίνει ότι η παρακράτηση δεν μπορεί να γίνεται χωρίς τεκμηρίωση και σαφή αιτιολόγηση.

Πότε ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να επιστρέψει την εγγύηση

Αντίθετα, όταν ο ενοικιαστής έχει τηρήσει όλους τους όρους της μίσθωσης, έχει εξοφλήσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις και παραδίδει το ακίνητο σε καλή κατάσταση, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να επιστρέψει την εγγύηση μετά την αποχώρηση του ενοικιαστή και τον απαραίτητο έλεγχο του ακινήτου.

Η ΕΕΚΕ τονίζει ότι η επιστροφή της εγγύησης αποτελεί υποχρέωση του ιδιοκτήτη όταν δεν υφίστανται νόμιμοι λόγοι παρακράτησης.

Μπορεί να συμψηφιστεί με τα τελευταία ενοίκια;

Ένα ακόμη σημείο που διευκρινίζει η Ένωση αφορά τον συμψηφισμό της εγγύησης με τα τελευταία μισθώματα.

Όπως αναφέρεται, κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο ενοικιαστής οφείλει να καταβάλει κανονικά όλα τα ενοίκια μέχρι τη λήξη της μίσθωσης και στη συνέχεια να λάβει πίσω την εγγύηση, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι παρακράτησής της.

Προκειμένου να αποφεύγονται παρεξηγήσεις και διαφωνίες, η ΕΕΚΕ προτείνει τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στους ενοικιαστές να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας.

Μεταξύ άλλων, συνιστά:

τη σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής του ακινήτου,

τη διατήρηση φωτογραφικού ή βιντεοληπτικού υλικού που αποτυπώνει την κατάσταση του ακινήτου,

τη φύλαξη αποδείξεων εξόφλησης λογαριασμών και κοινοχρήστων,

την έγγραφη καταγραφή τόσο της επιστροφής όσο και τυχόν παρακράτησης της εγγύησης.

Τι πρέπει να προσέξουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Η Ένωση καλεί τους ενοικιαστές να μην αποχωρούν από το ακίνητο χωρίς να έχουν εξασφαλίσει γραπτή επιβεβαίωση για την επιστροφή της εγγύησης.

Παράλληλα, προτρέπει τους ιδιοκτήτες να μην προχωρούν σε παρακράτηση χρημάτων χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, καθώς μια αυθαίρετη παρακράτηση μπορεί να οδηγήσει σε δικαστικές διεκδικήσεις.

Όπως επισημαίνει η ΕΕΚΕ, η καλύτερη λύση για την αποφυγή διαφορών είναι η συνεννόηση, η διαφάνεια και η έγγραφη καταγραφή όλων των ενεργειών που αφορούν τη λήξη της μίσθωσης και την επιστροφή της εγγύησης.