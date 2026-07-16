Δείτε ποιοί θα λάβουν έως και τέσσερα ενοίκια πίσω και πότε

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Επιστροφή ενοικίου: Έως τέσσερα μισθώματα σε περίπου 50.000 δημόσιους υπαλλήλους – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Οικονομική ενίσχυση που μπορεί να αντιστοιχεί ακόμη και σε τέσσερα μηνιαία ενοίκια αναμένεται να λάβουν εντός του φθινοπώρου του 2026 σχεδόν 50.000 εργαζόμενοι του Δημοσίου, οι οποίοι υπηρετούν μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.

Το μέτρο προβλέπεται σε διάταξη του νέου πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που αναγκάζονται να μισθώνουν κατοικία στην περιοχή όπου υπηρετούν. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, γιατροί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Η ειδική επιστροφή ενοικίου θα εφαρμοστεί σε περιοχές εκτός της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, καθώς και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Πρώτη καταβολή τον Σεπτέμβριο του 2026

Η πρώτη πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2026 και θα αφορά τις δαπάνες ενοικίου που καταβλήθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2024.

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Οι εργαζόμενοι που είχαν ήδη λάβει τον Νοέμβριο του 2025 τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου θα λάβουν ακόμη ένα αντίστοιχο ποσό για το ίδιο έτος. Με τον τρόπο αυτό, η συνολική ενίσχυση για τις δαπάνες του 2024 θα φτάσει τα δύο μηνιαία μισθώματα.

Αντίθετα, όσοι δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη καταβολή, κυρίως επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ίσχυαν τότε, αναμένεται να λάβουν απευθείας ποσό ίσο με δύο μηνιαία ενοίκια.

Δεύτερη πληρωμή τον Νοέμβριο

Η δεύτερη καταβολή προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο του 2026 και θα αφορά τα ενοίκια που καταβλήθηκαν μέσα στο 2025.

Στην περίπτωση αυτή, όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν ενίσχυση ίση με τα 2/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου. Ουσιαστικά, το ποσό θα αντιστοιχεί σε δύο μηνιαία μισθώματα, εφόσον το ενοίκιο παρέμεινε σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

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Κατά συνέπεια, εργαζόμενοι που θα λάβουν τόσο την αναδρομική ενίσχυση για το 2024 όσο και την πληρωμή για το 2025 ενδέχεται να εισπράξουν συνολικά ποσό που αντιστοιχεί σε έως και τέσσερα ενοίκια μέσα στο φθινόπωρο του 2026.

Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι εντάσσονται στο μέτρο

Η ενίσχυση αφορά δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους και αναγκάζονται να καταβάλλουν ενοίκιο στην περιοχή τοποθέτησής τους.

Συγκεκριμένα, στους δικαιούχους περιλαμβάνονται:

οι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικευόμενων, των επικουρικών, των αγροτικών και των προσωπικών γιατρών,

οι νοσηλευτές, το παραϊατρικό και το βοηθητικό προσωπικό,

οι οδηγοί και τα πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ,

οι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί,

τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Βασική προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να υπηρετούν σε επιλέξιμη περιοχή εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, με την ειδική εξαίρεση που προβλέπεται για τα νησιά της Περιφέρειας Αττικής.

Πώς θα υπολογίζεται η επιστροφή ενοικίου

Από το έτος 2025 και για κάθε επόμενο έτος, η ειδική ενίσχυση θα ισούται με τα 2/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου που κατέβαλε ο εργαζόμενος για την κύρια κατοικία του στην περιοχή υπηρεσίας.

Για παράδειγμα, εάν ένας εκπαιδευτικός ή ένας γιατρός καταβάλλει ενοίκιο 500 ευρώ τον μήνα και έχει μισθώσει το ακίνητο για ολόκληρο το έτος, η συνολική ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε 6.000 ευρώ. Τα 2/12 του ποσού αντιστοιχούν σε 1.000 ευρώ, δηλαδή σε δύο μηνιαία ενοίκια.

Το τελικό ύψος της ενίσχυσης θα εξαρτάται από τα ποσά που έχουν δηλωθεί και καταβληθεί κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου φορολογικού έτους.

Τι ισχύει εάν ο εργαζόμενος αλλάξει κατοικία

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για όσους μέσα στο ίδιο έτος άλλαξαν κατοικία και υπέγραψαν περισσότερα από ένα μισθωτήρια στην ίδια περιοχή υπηρεσίας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, για τον υπολογισμό της ενίσχυσης θα προσμετράται το σύνολο των ενοικίων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο η δαπάνη που αφορά το τελευταίο μισθωτήριο.

Με τον τρόπο αυτό, η αλλαγή κατοικίας δεν θα οδηγεί σε απώλεια μέρους της επιδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι μισθώσεις αφορούν την ίδια περιοχή στην οποία υπηρετεί ο δικαιούχος.

Τι προβλέπεται για όσους λαμβάνουν και τη γενική επιστροφή ενοικίου

Διαφορετικός τρόπος υπολογισμού θα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις εργαζομένων που δικαιούνται παράλληλα και τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου, βάσει των ισχυόντων εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Για τους συγκεκριμένους δικαιούχους, η ειδική ενίσχυση των δημοσίων υπαλλήλων θα περιορίζεται στο 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου. Μαζί με τη γενική επιστροφή, η συνολική στήριξη θα εξακολουθεί να αντιστοιχεί στα 2/12 της ετήσιας δαπάνης.

Στόχος της ρύθμισης είναι να αποτραπεί η διπλή επιδότηση για το ίδιο τμήμα της δαπάνης, χωρίς ωστόσο να μειώνεται το συνολικό ποσό που προβλέπεται για τους δικαιούχους του ειδικού μέτρου.

Στήριξη για όσους υπηρετούν μακριά από το σπίτι τους

Η νέα ρύθμιση επιχειρεί να περιορίσει το αυξημένο στεγαστικό κόστος που αντιμετωπίζουν χιλιάδες εργαζόμενοι του Δημοσίου, οι οποίοι τοποθετούνται σε νησιωτικές, ορεινές, παραμεθόριες ή άλλες περιοχές μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους υγειονομικούς, καθώς σε πολλές περιοχές η περιορισμένη προσφορά κατοικιών και η ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των ζητούμενων ενοικίων.

Με τις δύο πληρωμές που σχεδιάζονται για τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο του 2026, η κυβέρνηση επιδιώκει να προσφέρει αυξημένη οικονομική στήριξη, καλύπτοντας τόσο το παρελθόν όσο και το νέο μόνιμο καθεστώς επιστροφής δύο ενοικίων ανά έτος.