Τι πρέπει να ξέρετε για τα ενοίκια και τις αυξήσεις

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Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας επισημαίνει ότι η νομιμότητα μιας αύξησης στο ενοίκιο εξαρτάται πρωτίστως από τους όρους της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.

Ενοίκια και αυξήσεις στο μίσθωμα απασχολούν ολοένα και περισσότερους ενοικιαστές, καθώς η στεγαστική πίεση οδηγεί πολλούς ιδιοκτήτες να ζητούν αναπροσαρμογές στις τιμές. Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) επιχειρεί να αποσαφηνίσει το ισχύον πλαίσιο, εξηγώντας πότε μια αύξηση θεωρείται νόμιμη και ποια είναι τα δικαιώματα των μισθωτών.

Σύμφωνα με την ΕΕΚΕ, καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο της σύμβασης μίσθωσης, καθώς η δυνατότητα αύξησης του ενοικίου συνδέεται άμεσα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι ενοικιαστές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν αποδεχθούν οποιαδήποτε αλλαγή στους οικονομικούς όρους της μίσθωσης.

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Ειδικότερα, όταν προβλέπεται γραπτά κάποιος όρος αναπροσαρμογής, όπως για παράδειγμα μια ετήσια αύξηση συγκεκριμένου ποσοστού, ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να τον εφαρμόσει. Αντίθετα, εφόσον δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, δεν μπορεί να επιβάλει μονομερώς αύξηση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Πότε μπορεί να ζητηθεί νέα τιμή

Η ΕΕΚΕ διευκρινίζει ότι διαφορετικοί κανόνες ισχύουν ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η μίσθωση. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, οποιαδήποτε μεταβολή του ενοικίου προϋποθέτει σχετικό όρο.

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Μετά τη λήξη της μίσθωσης, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προτείνει νέο ύψος ενοικίου για την ανανέωση της συμφωνίας. Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις όπου η μίσθωση συνεχίζεται χωρίς νέα σύμβαση, μπορεί να προτείνει νέα τιμή, χωρίς όμως να μπορεί να την επιβάλει χωρίς τη συναίνεση του ενοικιαστή.

Τι ισχύει αν ο ενοικιαστής διαφωνεί

Σύμφωνα με την Ένωση, ο ενοικιαστής έχει το δικαίωμα να μην αποδεχθεί την προτεινόμενη αύξηση όσο η σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ και δεν προβλέπει σχετική αναπροσαρμογή.

Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλει το συμφωνημένο ποσό του μισθώματος. Ωστόσο, η ΕΕΚΕ υπενθυμίζει ότι ο ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να μην ανανεώσει τη μίσθωση μετά τη λήξη της ή να ζητήσει την αποχώρηση του ενοικιαστή σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας.

Οι συμβουλές της ΕΕΚΕ προς τους μισθωτές

Η Ένωση καλεί τους ενοικιαστές να μελετούν προσεκτικά τους όρους της σύμβασης και να ζητούν κάθε τροποποίηση εγγράφως, αποφεύγοντας προφορικές συμφωνίες που αφορούν οικονομικά ζητήματα.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η μακροχρόνια καταβολή ενός αυξημένου ενοικίου χωρίς αντίδραση μπορεί να θεωρηθεί ως αποδοχή της νέας συμφωνίας. Για τον λόγο αυτό, συνιστά στους μισθωτές να ενημερώνονται έγκαιρα για τα δικαιώματά τους και, όταν χρειάζεται, να αναζητούν τη συνδρομή ειδικών πριν λάβουν αποφάσεις.