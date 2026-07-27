Επίδομα μητρότητας: Οι πληρωμές Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026 – Οι ημερομηνίες

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Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Φορέα, οι πρώτες πιστώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 5 Αυγούστου, ενώ ακολουθεί δεύτερη καταβολή στις 19 Αυγούστου.

Ο e-ΕΦΚΑ προετοιμάζεται για τις πρώτες καταβολές των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) του Αυγούστου 2026, με τις πληρωμές να αφορούν τόσο μισθωτές εργαζόμενες όσο και μη μισθωτές μητέρες, όπως ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες.

Παράλληλα, έχει ήδη καθοριστεί και το πρόγραμμα πληρωμών για τον Σεπτέμβριο, ενώ το ύψος του επιδόματος παραμένει συνδεδεμένο με τον κατώτατο μισθό, με προοπτική νέας αύξησης από το 2027, εφόσον αναπροσαρμοστεί εκ νέου ο κατώτατος μισθός.

Πότε πληρώνονται τα επιδόματα μητρότητας τον Αύγουστο

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ, οι καταβολές για τις δικαιούχους που έχουν λάβει συνολικά 119 ημέρες άδειας κυοφορίας και λοχείας (56 ημέρες κυοφορίας και 63 ημέρες λοχείας) θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις.

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Ειδικότερα:

Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026: Θα πληρωθούν οι μητέρες των οποίων οι αιτήσεις οριστικοποιήθηκαν από τις 16 έως τις 30 Ιουλίου 2026.

Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026: Θα πιστωθούν τα ποσά στις δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις οριστικοποιούνται από τις 31 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου 2026.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών για τον Σεπτέμβριο

Οι καταβολές θα συνεχιστούν και τον Σεπτέμβριο με δύο ακόμη προγραμματισμένες πληρωμές.

Συγκεκριμένα:

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Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026: Θα καταβληθούν τα επιδόματα για αιτήσεις που οριστικοποιήθηκαν από τις 14 έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026: Θα πληρωθούν οι μητέρες των οποίων οι αιτήσεις οριστικοποιούνται από την 1η έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Το ύψος του επιδόματος και οι προοπτικές αύξησης

Το βασικό ποσό υπολογισμού του επιδόματος μητρότητας συνδέεται άμεσα με τον κατώτατο μισθό και σήμερα διαμορφώνεται στα 920 ευρώ μεικτά.

Το επίδομα καταβάλλεται ανάλογα με τις ασφαλιστικές αποδοχές των δικαιούχων, ενώ είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.

Παράλληλα, αναμένεται νέα αναπροσαρμογή του ποσού το 2027, ακολουθώντας την προβλεπόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το ποσό θα μπορούσε να διαμορφωθεί στα 970 ευρώ, 980-990 ευρώ ή ακόμη και να φτάσει τα 1.000 ευρώ μεικτά, με την αύξηση να τοποθετείται χρονικά στον Απρίλιο του 2027, χωρίς να αποκλείεται να εφαρμοστεί νωρίτερα.