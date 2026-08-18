Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Έρχεται συμπληρωματική πληρωμή – Ποιές οικογένειες αφορά

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Συμπληρωματική πληρωμή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανά παιδί αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου, με την καταβολή να αφορά οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026.

Πρόκειται για συμπληρωματική καταβολή και όχι για νέο κύκλο πληρωμών ή αιτήσεων. Τα χρήματα προορίζονται για δικαιούχους που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική πληρωμή, με την πίστωση να πραγματοποιείται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για το επίδομα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις προϋποθέσεις που αφορούν τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2025, καθώς για την καταβολή της ενίσχυσης θα πρέπει να έχουν δηλωθεί ως εξαρτώμενα μέλη στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025. Παράλληλα, απαραίτητη είναι η ορθή αναγραφή του ΑΜΚΑ του παιδιού και η ύπαρξη έγκυρου IBAN στην ΑΑΔΕ, ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν έως το 2026 οι γονείς έπρεπε να έχουν υποβάλει αίτημα έκδοσης ΑΦΜ μέχρι τις 10 Αυγούστου, προκειμένου να συμπεριληφθούν στις έκτακτες πληρωμές.

Πότε πρέπει να καταβάλλεται το επίδομα αδείας

Έως τις 31 Αυγούστου αναμένεται η συμπληρωματική καταβολή των 150 ευρώ ανά παιδί για δικαιούχες οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική πληρωμή. Η διαδικασία γίνεται αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες ενέργειες και τα στοιχεία είναι σωστά καταχωρισμένα.

Ποιοι περιμένουν τα 150 ευρώ

Η συμπληρωματική πληρωμή αφορά οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026 και οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική καταβολή.

Δεν πρόκειται, επομένως, για νέα ενίσχυση ούτε για δεύτερη πληρωμή προς όλους, αλλά για συμπληρωματική καταβολή στους δικαιούχους που δεν είχαν λάβει το ποσό κατά την πρώτη πληρωμή.

Τι ισχύει για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025

Σε αρκετές περιπτώσεις, οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025 δεν έλαβαν την ενίσχυση κατά την πρώτη καταβολή, καθώς το παιδί δεν μπορούσε να εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση του 2024.

Για να καταβληθούν τα 150 ευρώ έως το τέλος Αυγούστου, το παιδί θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025.

ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και IBAN: Τι πρέπει να έχει γίνει

Απαραίτητη είναι η σωστή αναγραφή του ΑΜΚΑ του παιδιού, καθώς και η καταχώριση έγκυρου IBAN στην ΑΑΔΕ, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η πίστωση των χρημάτων.

Παράλληλα, για όσα παιδιά γεννήθηκαν έως το 2026, οι γονείς έπρεπε να έχουν υποβάλει αίτημα έκδοσης ΑΦΜ μέχρι τις 10 Αυγούστου, προκειμένου να συμπεριληφθούν στις έκτακτες πληρωμές.

Χωρίς νέα αίτηση η πληρωμή

Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για τη συμπληρωματική καταβολή του επιδόματος.

Η πληρωμή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και έχουν καταχωριστεί σωστά τα απαραίτητα στοιχεία.

Η συμπληρωματική καταβολή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου.