ΔΥΠΑ: Νέες θέσεις εργασίας για γυναίκες – Ποιες έχουν προτεραιότητα

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Σε 10.000 θέσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης για άνεργες γυναίκες περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, με προτεραιότητα στις μητέρες με παιδιά έως 15 ετών.

Στο πρόγραμμα των 10.000 θέσεων εργασίας για άνεργες γυναίκες αναφέρθηκε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ, εξηγώντας με ποιο τρόπο κατανέμονται οι θέσεις.

Η δράση απευθύνεται σε άνεργες γυναίκες που είναι εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, είτε είναι μητέρες είτε δεν έχουν παιδιά. Ωστόσο, βασική προτεραιότητα δίνεται στις γυναίκες που έχουν παιδιά ηλικίας έως 15 ετών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 10.000 θέσεις απασχόλησης. Οι 5.000 αφορούν θέσεις πλήρους απασχόλησης, οι οποίες, σύμφωνα με τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ, έχουν ήδη καλυφθεί.

Όπως ανέφερε η κ. Χορμόβα, λόγω της αυξημένης ζήτησης, εξετάζεται η αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων πλήρους απασχόλησης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η ΔΥΠΑ «έρχεται να δώσει αύξηση των θέσεων».

Παράλληλα, προβλέπονται ακόμη 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης. Η συγκεκριμένη κατηγορία δίνει τη δυνατότητα σε άνεργες γυναίκες να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας με πιο ευέλικτο ωράριο, ώστε να μπορούν να συνδυάσουν την απασχόληση με τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.

Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα καλύπτει διαφορετικές ανάγκες απασχόλησης, προσφέροντας επιλογές τόσο πλήρους όσο και μερικής εργασίας στις γυναίκες που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Έως 80% η επιχορήγηση για συγκεκριμένες κατηγορίες

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ξεπερνά τα 101 εκατ. ευρώ και προβλέπει επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα προχωρήσουν στις προσλήψεις.

Για τις μητέρες ανήλικων τέκνων, καθώς και για τις μακροχρόνια άνεργες, η επιχορήγηση για τις θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορεί να φτάσει έως το 80% του προβλεπόμενου κόστους.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΔΥΠΑ επιχειρεί να δώσει κίνητρο στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και παράλληλα να περιορίσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την επιστροφή τους στην απασχόληση.

Όπως έχει επισημάνει η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις άνεργες μητέρες με παιδιά έως 15 ετών, με στόχο να διευκολυνθεί η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ο συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Η δράση επιχειρεί, παράλληλα, να αντιμετωπίσει ένα από τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες μετά τη μητρότητα, δηλαδή τη δυσκολία επιστροφής σε πλήρες ωράριο, προσφέροντας και επιλογές μερικής απασχόλησης.