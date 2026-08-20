Χαϊδάρι: Νεκρός ο 60χρονος που αυτοπυροβολήθηκε στο βενζινάδικό του

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Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε πρατήριο καυσίμων στο Χαϊδάρι, όπου ένας 60χρονος άνδρας αυτοπυροβολήθηκε ενώ βρισκόταν σε χώρο της επιχείρησης. Ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά έχοντας τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο «Αττικόν», ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:15, όταν ο 60χρονος ιδιοκτήτης του πρατηρίου, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με πιστόλι μέσα σε γραφείο στον πρώτο όροφο της επιχείρησης.

Μία 43χρονη υπάλληλος ήταν εκείνη που άνοιξε την πόρτα του γραφείου και τον εντόπισε σοβαρά τραυματισμένο στο κεφάλι. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο, παραλαμβάνοντας τον 60χρονο.

Ο άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», έχοντας ακόμη τις αισθήσεις του, όμως η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα σοβαρή και τελικά κατέληξε λίγο αργότερα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση.