Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Μάρω Κοντού

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Θρήνος στον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας καθώς έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου η Μάρω Κοντού

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα.

Η εισαγωγή της στο Αττικόν έγινε το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου.

Η Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου του 1934 και υπήρξε μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου. Παράλληλα με την καλλιτεχνική της πορεία, ανέπτυξε και πολιτική δράση, υπηρετώντας ως δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και βουλευτής της Α΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία.

Καταγόταν από τα Ψαρά και αποφοίτησε από το Γ΄ Γυμνάσιο Θηλέων Μακρυγιάννη. Σπούδασε χορό στη μετέπειτα Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, εξασφαλίζοντας υποτροφία για τη σχολή HLADEK στη Γερμανία, ενώ ολοκλήρωσε και τις σπουδές της στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια μιας καριέρας της που ξεπέρασε τα 35 χρόνια, συμμετείχε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες και πρωταγωνίστησε σε περίπου 90 θεατρικές παραστάσεις, ερμηνεύοντας ρόλους από το ελληνικό και το ξένο ρεπερτόριο.

Τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα έγιναν το 1954 στον χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε έως το 1958. Έλαβε άδεια άσκησης επαγγέλματος ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από την Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το 1959 έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση δίπλα στον Δημήτρη Χορν, στο έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ.

Το 1990 παρουσίασε στην ΕΤ2 την εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», η οποία προβλήθηκε σε 14 επεισόδια, με πρώτη καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου. Εκτός από την υποκριτική, ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική. Το 1993 πραγματοποίησε έκθεση έργων της στην γκαλερί Αντήνωρ, ενώ πίνακάς της εντάχθηκε στη συλλογή του Μουσείου Βορρέ.

Στην τηλεόραση συμμετείχε σε δημοφιλείς σειρές, όπως οι «Χαρούμενη Κυριακή», «Λούνα Παρκ», «Ένοχοι», «Η μεγάλη παρέλαση», «Έγκλημα στο Ψυχικό», «Το πάθος», «Άγγελος κατά λάθος», «Μια απίθανη γιαγιά», «Οικογένεια Καζίνο», «Και οι τέσσερις ήταν υπέροχες», «Αραχτοί και λάιτ», ενώ η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στη σειρά «Η Γη της Ελιάς» (2021-2026).

Στην πολιτική, υπηρέτησε ως βουλευτής της Α΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Η πρώτη της κοινοβουλευτική θητεία διήρκεσε από τις 29 Ιουλίου του 1999 έως τον Απρίλιο του 2000, ενώ τον Ιανουάριο του 2007 επέστρεψε στη Βουλή ως πρώτη επιλαχούσα των εκλογών του 2004, μετά την παραίτηση του Νικήτα Κακλαμάνη λόγω της υποψηφιότητάς του για τον Δήμο Αθηναίων. Στις βουλευτικές εκλογές του 2007 δεν εξελέγη.

Παράλληλα, διετέλεσε δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων από το 1994 έως το 2002, κατά τη δημαρχία του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Υπήρξε επίσης πρόεδρος του δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 9.84 την περίοδο 1995-2002, καθώς και πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» από το 2004 έως το 2006.

Η Μάρω Κοντού είχε παντρευτεί με τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ, Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, και αργότερα με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα.