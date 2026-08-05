Σε σοκ η εκπαιδευτική κοινότητα για τον ξαφνικό θάνατο του αιρετού Θοδωρή Κατσωνόπουλου: «Υπήρξε σπάνιος άνθρωπος, άξιος δάσκαλος»

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Η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Θοδωρή Κατσωνόπουλο, αιρετό εκπρόσωπο των ΣΥΝΕΚ στο ΚΥΣΔΕ, η απώλεια του οποίου προκαλεί συγκίνηση σε συναδέλφους, συνεργάτες και όσους συμπορεύτηκαν μαζί του στους εκπαιδευτικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες.

Με ανακοίνωσή τους, οι Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις (ΣΥΝΕΚ) εκφράζουν τη θλίψη τους για τον πρόωρο χαμό ενός ανθρώπου που, όπως επισημαίνουν, υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και ανιδιοτέλεια τόσο τη δημόσια εκπαίδευση όσο και την προάσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

Στην ανακοίνωσή τους, τα ΣΥΝΕΚ κάνουν λόγο για έναν μαχητικό συνδικαλιστή, έναν αφοσιωμένο παιδαγωγό και έναν άνθρωπο με έντονη κοινωνική παρουσία, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα από κάθε θέση ευθύνης που ανέλαβε. Υπογραμμίζουν τη διαχρονική του προσφορά στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, τη συμμετοχή του στους αγώνες για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου, αλλά και την πολύτιμη παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του στο εκπαιδευτικό κίνημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΣΥΝΕΚ:

Για την απώλεια του Θοδωρή Κατσωνόπουλου

συντρόφου, αγωνιστή και αιρετού στο ΚΥΣΔΕ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ένας σπουδαίος Αγωνιστής, ένας άξιος Παιδαγωγός, ένας σπάνιος άνθρωπος και αγαπημένος σύντροφος έφυγε από κοντά μας σε πολύ μικρή ηλικία. Η οικογένεια των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων (ΣΥΝΕΚ) και ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θρηνούν την απώλεια του συντρόφου Θοδωρή Κατσωνόπουλου, αιρετού εκπροσώπου των ΣΥΝΕΚ στο ΚΥΣΔΕ.

Ο Θοδωρής υπήρξε ένας έντιμος και ανιδιοτελής συνδικαλιστής, που ήξερε να εργάζεται άοκνα, υπερασπιζόμενος πάντα τα δίκαια και τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων και συναδελφισσών.

Υπηρέτησε τον κλάδο με σπάνιο ήθος, συνέπεια και αφοσίωση, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του από όποια θέση κι αν βρέθηκε: ως αιρετός του ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας, ως πρόεδρος της Β΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής (Αιγάλεω) και ως αιρετός του ΚΥΣΔΕ.

Ήταν πάντοτε παρών σε όλους τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς αγώνες, με όραμα μια κοινωνία ισότητας, δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, υπερασπιζόμενος αταλάντευτα το δημόσιο σχολείο.

Ως εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής και Κοινωνιολόγος, υπηρετώντας με πάθος τις δομές της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, υπήρξε ένας άξιος και ευαίσθητος εκπαιδευτικός με βαθιά επιστημονική συγκρότηση.

Υπήρξε σπάνιος άνθρωπος, άξιος δάσκαλος, εξαιρετικός συνάδελφος, αγαπημένος φίλος και σύντροφος. Το εκπαιδευτικό κίνημα χάνει έναν σπουδαίο Αγωνιστή και Παιδαγωγό. Η οικογένεια των ΣΥΝΕΚ θρηνεί ένα αγαπημένο μέλος της.

Οι αγώνες και η προσφορά του θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για όλους και όλες μας. Θα συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερο πάθος τους αγώνες μας για ένα δημόσιο δημοκρατικό σχολείο για όλα τα παιδιά, για μία καλύτερη κοινωνία για όλους τους ανθρώπους.

Εκφράζουμε τα θερμότερα και πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

Καλό ταξίδι, σύντροφέ μας Θοδωρή…

Θα είσαι πάντα παρών στους αγώνες μας!

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΚ