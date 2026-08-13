Λουκέτο στην πισίνα που πνίγηκε το 4χρονο αγόρι – Λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023

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Κλείνει η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, όπου πριν μερικές ημέρες έχασε άδικα τη ζωή του ένα αγόρι ηλικίας 4 ετών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε να σφραγίσει την πισίνα, μετά από τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, και σύμφωνα με τα οποία φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023.

Μετά την απόφαση, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πάρου προχώρησε στο κλείσιμο της πισίνας της επιχείρησης. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται στον απόηχο της διενέργειας έρευνας από τις Αρχές, που μελετούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 4χρονος έχασε την ζωή του.

Το χρονικό της τραγωδίας στην Πάρο

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:15 του Σαββάτου 08/08, σε πισίνα παραθαλάσσιας επιχείρησης beach bar στην περιοχή της Πούντας στην Πάρο.

Το αγόρι εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα δύο γυναίκες, πελάτισσες της επιχείρησης. Αμέσως υπήρξε κινητοποίηση, με έναν εργαζόμενο της επιχείρησης, που εργάζεται ως μπάρμαν, να ανασύρει το παιδί από το νερό.

Στο σημείο ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης από γιατρό που βρισκόταν στο σημείο, ενώ λίγο αργότερα το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας.

Οι προσπάθειες των διασωστών συνεχίστηκαν και κατά τη μεταφορά, ενώ οι γιατροί στο Κέντρο Υγείας επιχείρησαν να το επαναφέρουν. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πήγε να το σώσει ο μπάρμαν

Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστά, οι γονείς του 4χρονου δεν βρίσκονταν κοντά στην πισίνα, την ώρα που συνέβαινε το περιστατικό. Το παιδί εντόπισαν δύο κοπέλες, που βρίσκονταν στην πισίνα και κάλεσαν αμέσως για βοήθεια.

Το παιδί ανασύρθηκε από την πισίνα από εργαζόμενο της επιχείρησης, ο οποίος δούλευε ως μπάρμαν, χωρίς τις αισθήσεις του.

Παρότι επιχειρήθηκε η ανάνηψή του, αρχικά στο σημείο και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας, όπου μεταφέρθηκε, το παιδί δεν τα κατάφερε.

Πληροφορίες αναφέρουν πως δηλωμένος ως ναυαγοσώστης στο κατάστημα, ήταν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρισκόταν μόνο του στην πισίνα, αλλά και κατά πόσο τηρήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας του καταστήματο