Υποτροφίες: 15.000 ευρώ για σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού – Πώς θα κάνετε αίτηση

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Το Ίδρυμα «Αθηνά Ι. Μαρτίνου» προκηρύσσει 24 υποτροφίες για νέους και νέες που εισάγονται στις ΑΕΝ το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027

Το πρόγραμμα του Ιδρύματος Αθηνάς Ι. Μαρτίνου στηρίζει τους νέους που επιλέγουν τη ναυτική εκπαίδευση, προσφέροντας 24 υποτροφίες των 15.000 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου προκηρύσσει 24 υποτροφίες ύψους 15.000 ευρώ για νέες και νέους που εισάγονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 30 Οκτωβρίου.

Κάθε υποτροφία ανέρχεται σε 15.000 ευρώ και καλύπτει τα έξι διδακτικά εξάμηνα σπουδών (εξαιρούνται τα εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου). Οι υποτροφίες αποσκοπούν στην κάλυψη εξόδων διαβίωσης, όπως σίτιση και στέγαση, μετακινήσεις, εκπαιδευτικό υλικό, προμήθεια στολής κ.α.

Η αναλυτική προκήρυξη, με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.foundationaim.org.

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται στη διεύθυνση www.foundationaim.org/aitisi-ypotrofias/, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024, στοχεύει στην προώθηση της ναυτοσύνης και τη στήριξη της νέας γενιάς που αναζητά ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ναυτικά επαγγέλματα. To Πρόγραμμα αποτελεί παρακαταθήκη του οράματος της Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, επιθυμία της οποίας ήταν όσοι και όσες αγαπούν τη θάλασσα να μη συναντούν εμπόδια στην ενασχόλησή τους με αυτήν.

Με τον φετινό κύκλο, ο συνολικός αριθμός υποτρόφων του Προγράμματος «Αθηνά Ι. Μαρτίνου» ανέρχεται σε άνω των ενενήντα (90) υποτρόφων στις δώδεκα (12) ΑΕΝ της χώρας. Η συνέχεια του Προγράμματος εκφράζει τη δέσμευση του Ιδρύματος στο να παρέχει σταθερή και συνεπή υποστήριξη των υποτρόφων, καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής φοίτησης, με ισότιμη πρόσβαση στη ναυτική εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποτελεί τη μοναδική συστηματική χορήγηση υποτροφιών στο σύνολο των ΑΕΝ της χώρας από θεσμικό δωρητή.