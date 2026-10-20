Υποτροφίες: 500.000 ευρώ για φοιτητές μουσικών σπουδών – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

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Η δωρεά εξασφαλίζει υποτροφίες για φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με καταγωγή από τη Ζάκυνθο, την Ιθάκη και την Κεφαλονιά.

Την ενίσχυση φοιτητών και φοιτητριών του τμήματος Μουσικών Σπουδών, εξασφαλίζει δωρεά ύψους 500.000 ευρώ προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο από τον ιατρό Διονύσιο Αρβανιτάκη.

Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2026 από τον πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθηγητή Ανδρέα Φλώρο, και τον δωρητή, ο οποίος έχει ανακηρυχθεί «Φίλος του Ιονίου Πανεπιστημίου». Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη στήριξη φοιτητών με καταγωγή από τη Ζάκυνθο, την Ιθάκη και την Κεφαλονιά, συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών τους.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Τρεις φοιτητές επιλέχθηκαν δικαιούχοι του προγράμματος υποτροφιών «Διονύσης Ι. Αρβανιτάκης», ενώ μία φοιτήτρια κατατάχθηκε στον πίνακα των επιλαχόντων. Η υποτροφία ανέρχεται μηνιαίως στο 50% του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού και προβλέπεται να καλύπτει το σύνολο της πενταετούς διάρκειας των σπουδών των δικαιούχων.

Η δωρεά συγκαταλέγεται, σύμφωνα με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στις σημαντικότερες δωρεές φυσικών προσώπων προς δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας κατά την τελευταία δεκαετία, ενισχύοντας τις δυνατότητες υποστήριξης των φοιτητών και της μουσικής εκπαίδευσης.

Ο πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, και η πρόεδρος του τμήματος Μουσικών Σπουδών, καθηγήτρια Αναστασία Σιώψη, συνεχάρησαν τους επιτυχόντες και τους ευχήθηκαν, η υποτροφία να αποτελέσει ουσιαστικό στήριγμα στην εκπαιδευτική και καλλιτεχνική τους διαδρομή, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους και να εξελίξουν το μουσικό τους ταλέντο.

Η διοίκηση του Πανεπιστημίου, εξέφρασε παράλληλα τις ευχαριστίες της προς τον Διονύσιο Αρβανιτάκη για τη γενναιόδωρη προσφορά του και την εμπιστοσύνη που δείχνει στο ακαδημαϊκό ίδρυμα.