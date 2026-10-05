Tα παιδιά στους δρόμους: Κινητοποιήσεις και καταλήψεις την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου σε όλη τη χώρα

Πίνακας περιεχομένων

Με σύνθημα «Ως εδώ», οι μαθητές ζητούν μεταξύ άλλων ασφαλή σχολεία, μικρότερα τμήματα, δωρεάν και ασφαλείς εκδρομές, χαμηλότερες τιμές στα σχολικά κυλικεία και κάλυψη όλων των κενών σε εκπαιδευτικούς, ενώ εκφράζουν την αντίθεσή τους στις αλλαγές που συζητούνται για το Εθνικό Απολυτήριο και τις «Τριπλές Πανελλαδικές.

Σε μαθητικές κινητοποιήσεις την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου καλεί τους μαθητές η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, με σύνθημα «Ως εδώ» και αιχμή τα προβλήματα που, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζουν καθημερινά μαθητές και σχολεία σε όλη τη χώρα.

Η Συντονιστική Επιτροπή προτείνει τη διοργάνωση δράσεων σε κάθε σχολική μονάδα, όπως συνελεύσεις, αποχές, συγκεντρώσεις, ανάρτηση πανό, συμβολικά κλεισίματα δρόμων και συλλογή υπογραφών. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων περιλαμβάνονται επίσης καταλήψεις, καθώς και η έκδοση κειμένων και ψηφισμάτων από 5μελή και 15μελή μαθητικά συμβούλια.

Οι μαθητές διαμαρτύρονται για μια καθημερινότητα με αυξημένες απαιτήσεις, καθώς καλούνται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του σχολείου, των φροντιστηρίων και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, την ώρα που το κόστος για τις οικογένειές τους παραμένει υψηλό. Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκονται και τα εκπαιδευτικά κενά, καθώς, όπως υποστηρίζουν, σε αρκετές σχολικές μονάδες δεν έχουν ακόμη καλυφθεί όλες οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Παράλληλα, αναδεικνύουν τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές, ζητώντας ασφαλείς και κατάλληλους χώρους εκπαίδευσης, σύγχρονα εργαστήρια και επαρκείς αθλητικές εγκαταστάσεις. Όπως επισημαίνουν, οι ελλείψεις και οι φθορές σε σχολικά κτίρια εξακολουθούν σε ορισμένες περιπτώσεις να δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Στο επίκεντρο των μαθητικών αιτημάτων βρίσκονται και οι συγχωνεύσεις τμημάτων. Οι μαθητές εκφράζουν την αντίθεσή τους στη λειτουργία τάξεων με 25 έως 27 μαθητές και ζητούν μικρότερο αριθμό μαθητών ανά τμήμα, με στόχο, όπως αναφέρουν, να μην ξεπερνούν τους 15. Στο κάλεσμά τους υποστηρίζουν ότι σε ορισμένα σχολεία οι κινητοποιήσεις οδήγησαν στην ανάκληση συγχωνεύσεων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να λειτουργούν τμήματα με μεγάλο αριθμό μαθητών.

Οι σχολικές εκδρομές αποτελούν ακόμη ένα από τα ζητήματα που θέτουν οι μαθητές. Η Συντονιστική Επιτροπή ζητά την απόσυρση της υπουργικής απόφασης που, σύμφωνα με την ίδια, δυσκολεύει την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών μετακινήσεων. Παράλληλα, διεκδικεί εκδρομές ασφαλείς, ποιοτικές και δωρεάν για όλους, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν σημαντικό μέρος τόσο της σχολικής ζωής όσο και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Αιτήματα για φθηνότερα σχολικά κυλικεία και μαθητικές μετακινήσεις

Στις διεκδικήσεις περιλαμβάνεται και το κόστος των προϊόντων στα σχολικά κυλικεία, το οποίο οι μαθητές συνδέουν με την ακρίβεια και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες. Μεταξύ των προτάσεών τους είναι η δωρεάν διάθεση σνακ στους μαθητές, η μείωση των τιμών στα κυλικεία και η κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα που καταναλώνονται στα σχολεία.

Παράλληλα, ζητούν να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη μεταφορά όλων των μαθητών προς και από τα σχολεία τους, θέτοντας ως βασικό αίτημα να μην υπάρχει σχολική μονάδα χωρίς διαθέσιμο λεωφορείο.

Αντιδράσεις στις αλλαγές για το Εθνικό Απολυτήριο

Την αντίθεσή τους εκφράζουν οι μαθητές και απέναντι στις προωθούμενες αλλαγές στην αξιολόγηση και την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με αφορμή τη συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο. Η Συντονιστική Επιτροπή τάσσεται κατά της προοπτικής «Τριπλών Πανελλαδικών» και θέτει ευρύτερα ζητήματα σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική και την πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση.

Όπως υποστηρίζουν, το σχολείο δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην προετοιμασία για εξετάσεις και στην αξιολόγηση, αλλά να αποτελεί χώρο ουσιαστικής μόρφωσης, δημιουργίας και στήριξης των μαθητών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των μαθητών

«Οι μέρες από το άνοιγμα των σχολείων κυλούν και η κατάσταση στις ζωές μας και στα σχολεία μας σε όλη τη χώρα δεν πάει άλλο!

Όπως κάθε χρόνο:

– Τρέχουμε σαν τρελοί σπιτι- σχολείο – φροντιστήριο, βλέπουμε τους γονείς μας μέσα στο άγχος να βγει ο μήνας, να πληρωθούν όλα τα έξοδα, τα φροντιστήρια και οι δραστηριότητες.

– Δεκάδες σχολεία παραμένουν με κενά, προβλήματα στις υποδομές που πολλές είναι ακατάλληλες, επικίνδυνες. Μόλις προχτές σε γήπεδο ποδοσφαίρου έχασε τη ζωή του ο 16χρονος συμμαθητής μας από την Καβάλα. Ασυντήρητες και επικίνδυνες υποδομές έχουμε και στα σχολεία μας και η κυβέρνηση το ξέρει καλά!

– Συγχωνεύσεις τάξεων με 25-27 μαθητές που κάνουν το μάθημα αφόρητο και πρακτικά αδύνατο. Κάτω από την πίεση των αγώνων μας παίρνουν ορισμένες από αυτές πίσω όπως στον Νότιο Τομέα Αθηνών, όμως εκατοντάδες 25-27αρια τμήματα παραμενουν.

Σαν να μην έφτασαν αυτά:

– Μας βάζουν έξτρα εμπόδια στις εκδρομές μας, δικαίωμα μας και αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την τελευταία Υπ. Απόφαση.

– Οι τιμές στα κυλικεία έχουν πάρει φωτιά τη στιγμή που η ακρίβεια σαρώνει τα σπίτια μας και δεν έχουμε ούτε για χαρτζιλίκι.

-Θέλουν να ψηφίσουν μέσα στο χρόνο και Τριπλές Πανελλαδικές!

Ως εδώ!

Πρέπει να ακουστεί η φωνή και οι διεκδικήσεις μας!

Ενωνόμαστε όλοι μαζί σαν μια γροθιά σε κάθε σχολείο σε όλη τη χώρα!

Με καταλήψεις, αποχές, συνελεύσεις, πανό, κλεισίματα δρόμων, υπογραφές, κείμενα 5μελων- 15μελων, άλλες δράσεις!

Με κάθε τρόπο όσα περισσότερα σχολεία μπορούμε στέλνουμε μήνυμα στην κυβέρνηση και στο Υπ. Παιδείας που μέτρα εμάς και τις ανάγκες μας σε ευρώ και λέει «δεν έχω σάλιο», αλλά τα χαρίζουν απλόχερα στους λεφτάδες, στους βιομηχάνους, στους εφοπλιστές και στους πολέμους που κάνουν ΝΑΤΟ-ΗΠΑ- ΕΕ για τα κέρδη των λίγων!

Είναι επιλογή τους να υπηρετούν αυτή την πολιτική για τα κέρδη των λίγων εις βάρος της δικιάς μας ζωής.

Είναι επιλογή μας να αγωνιστούμε για σχολείο να μορφώνει και όχι αν εξοντώνει, για τις ανάγκες μας!

ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8/10 ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΓΝΩΣΤΑ τα ΔΙΚΑΙΑ & ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ αιτήματα ΟΛΩΝ των μαθητών: