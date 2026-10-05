«Η λέξη ντροπή είναι λίγη» – Καταγγελία εκπαιδευτικών για κενά που παραμένουν μετά και τη Β’ φάση προσλήψεων

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Η εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι ελλείψεις δεν οφείλονται στις άδειες, αλλά στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται η στελέχωση των σχολείων.

υπουργείου Παιδείας για τα εκπαιδευτικά κενά, με αφορμή τις ελλείψεις που, όπως υποστηρίζει, παραμένουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κεφαλονιάς ακόμη και μετά τη Β’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Η Ένωση κάνει λόγο για τουλάχιστον 20 ακάλυπτα κενά γενικής και ειδικής αγωγής και καταγγέλλει ότι η ευθύνη για τις ελλείψεις επιχειρείται να μεταφερθεί στους εκπαιδευτικούς και στις άδειες που δικαιούνται. Η ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης εξαπολύει επίθεση στην πολιτική τουγια τα εκπαιδευτικά, με αφορμή τις ελλείψεις που, όπως υποστηρίζει, παραμένουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κεφαλονιάς ακόμη και μετά τη Β’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Η Ένωση κάνει λόγο για τουλάχιστον 20 ακάλυπτα κενά γενικής και ειδικής αγωγής και καταγγέλλει ότι η ευθύνη για τις ελλείψεις επιχειρείται να μεταφερθεί στους εκπαιδευτικούς και στις άδειες που δικαιούνται.

Παράλληλα, η ΕΛΜΕ-ΚΙ θέτει στο επίκεντρο τις ανάγκες της Παράλληλης Στήριξης και ζητά την άμεση κάλυψη όλων των κενών, μόνιμους διορισμούς και επαρκή χρηματοδότηση των σχολείων. Για το ζήτημα των κενών και των τοποθετήσεων έχει προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, με δίωρη στάση εργασίας από τις 12:00 έως τις 14:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«η λέξη ντροπή είναι λίγη…»

Τα κενά τα δημιουργεί η πολιτική του υπουργείου και όχι οι εκπαιδευτικοί

Στην προσπάθεια του υπουργείου Παιδείας να στοχοποιήσει τους εκπαιδευτικούς για τα κενά στα σχολεία, να ρίξει τις ευθύνες στις εγκύους και στους εκπαιδευτικούς που λαμβάνουν άδεια ανατροφής τέκνων, η απάντηση της ΕΛΜΕ-ΚΙ είναι «η λέξη ντροπή είναι λίγη…»

Υπενθυμίζεται πως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η υπουργός Παιδείας εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή όπου παραδέχτηκε το πρόβλημα των κενών. Παρέπεμψε στη δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών και έκανε μία… ιδιαίτερα στοχευμένη αναφορά στις άδειες που παίρνουν οι νεοτοποθετημένοι εκπαιδευτικοί, για να καταλήξει ουσιαστικά πως για τις ελλείψεις στα σχολεία φταίνε οι εκπαιδευτικοί που κάνουν χρήση της ανάγκης και του δικαιώματος να πάρουν άδεια.

Δεν αναφέρθηκε φυσικά στις ευθύνες του υπουργείου, τις οποίες τα σωματεία και οι ομοσπονδίες μας έχουν αναδείξει, σημειώνοντας:

«Από τις αρχές του καλοκαιριού είχαμε επισημάνει πως τα σχολεία θα ανοίξουν με χιλιάδες κενά. Την αποκλειστική ευθύνη φέρει η κυβέρνηση και ΥΠΑΙΘΑ που έδωσαν πολύ καθυστερημένα εντολή στον ΑΣΕΠ για το άνοιγμα των πινάκων, δημιούργησαν ένα πρωτοφανές μπάχαλο με τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις καταπατώντας κάθε αρχή ισονομίας, κινούνται στη λογική της “εξοικονόμησης” και των περικοπών αντιμετωπίζοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες ως κόστος. Επιβεβαιωθήκαμε δυστυχώς στο 100%.

Στην Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Κεφαλονιάς καταγράφονται τουλάχιστον 20 ακάλυπτα κενά γενικής και ειδικής αγωγής, ακόμα και μετά τη δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών.

Και δεν μιλάμε απλά για αριθμούς. Μιλάμε για παιδιά που έχουν ανάγκη εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης και για τα οποία υπάρχουν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες που δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με «μπαλώματα», μετακινήσεις προσωπικού ή με την απαίτηση από τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τα αδύνατα δυνατά.

Το ζήτημα δεν είναι αν «βγαίνουν τα ωρολόγια προγράμματα». Το ζήτημα είναι αν κάθε παιδί έχει στην πράξη την εκπαιδευτική υποστήριξη που χρειάζεται. Όταν θέσεις Παράλληλης Στήριξης παραμένουν κενές, τα μορφωτικά δικαιώματα των συγκεκριμένων μαθητών θυσιάζονται από την ίδια την κυβέρνηση στον βωμό των αντοχών της οικονομίας και της πολεμικής προετοιμασίας.

Για τα σχολεία «δεν υπάρχουν πιστώσεις». Για τις πολεμικές δαπάνες υπάρχουν δισεκατομμύρια.

Δεν μπορεί να βαφτίζεται «κανονικότητα» η υποστελέχωση

Το Υπουργείο Παιδείας μπορεί να παρουσιάζει στατιστικές, ποσοστά κάλυψης και αριθμούς προσλήψεων. Οι εκπαιδευτικοί, όμως, βλέπουν καθημερινά την πραγματικότητα μέσα στις τάξεις.

Το επιχείρημα που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο είναι ότι οι ανάγκες πρέπει να «ιεραρχηθούν», ότι οι προσλήψεις εξαρτώνται από διαθέσιμες πιστώσεις και ότι τα κενά θα αντιμετωπιστούν «στην επόμενη φάση».

Την ίδια στιγμή, σε επίπεδο ΝΑΤΟ, βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη αύξηση των αμυντικών δαπανών. Το ΝΑΤΟ αναφέρει ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς αύξησαν τις επενδύσεις τους στις βασικές αμυντικές ανάγκες κατά περισσότερο από 20% σε πραγματικούς όρους το 2025 και ότι οι χώρες έχουν δεσμευτεί για πολύ μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες τα επόμενα χρόνια.

Την ίδια στιγμή που δίνονται δισεκατομμύρια για την πολεμική προετοιμασία, για φρεγάτες, ελικόπτερα και ασπίδες-σουρωτήρι από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, στο δημόσιο σχολείο συνεχίζουμε να ακούμε για «επόμενες φάσεις», «δημοσιονομικούς περιορισμούς» και «κάλυψη των κενών εκ των έσω»!!!

Οι εκπαιδευτικοί της ΕΛΜΕ-ΚΙ απαιτούμε:

· Άμεση κάλυψη όλων των κενών που παραμένουν μετά τη Β΄ φάση.

· Άμεση κάλυψη όλων των κενών στην Παράλληλη Στήριξη, με έναν εκπαιδευτικό για κάθε μαθητή/μαθήτρια που έχει ανάγκη υποστήριξης.

· Κάλυψη όλων των κενών σε μαθήματα αισθητικής αγωγής χωρίς περικοπές και υποβάθμιση των καλλιτεχνικών μαθημάτων.

· Πλήρη καταγραφή και δημοσιοποίηση όλων των πραγματικών εκπαιδευτικών κενών.

· Μαζικούς μόνιμους διορισμούς με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων.

· Καμία συγχώνευση ή σύμπτυξη τμημάτων για να «εξοικονομηθεί» προσωπικό.

· Επαρκή κρατική χρηματοδότηση για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

· Σταθερό και μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό σε όλες τις δομές και όλες τις ειδικότητες.

Το δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να λειτουργεί με «ό,τι περισσέψει».

Το σχολείο χρειάζεται εκπαιδευτικούς μέσα στις τάξεις. Όχι υποσχέσεις για την επόμενη φάση.

Τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα στη μόρφωση σήμερα. Όχι όταν και αν βρεθούν οι «πιστώσεις».

Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε Παράσταση Διαμαρτυρίας στη ΔΔΕ Κεφαλληνίας την Τετάρτη 07 Οκτώβρη στη 1.00μμ για το ζήτημα των κενών/τοποθετήσεων.

Η ΕΛΜΕ-ΚΙ έχει προκηρύξει διευκολυντική 2ωρη στάση εργασίας 12.00-14.00