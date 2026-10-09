Κλειστό Μουσικό Σχολείο εξαιτίας επιδρομής εντόμων – Καταγγελίες για «υγειονομική βόμβα» δίπλα στις τάξεις

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Κλειστό παραμένει το Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού στην Ηλεία, εξαιτίας της έντονης παρουσίας εντόμων και των επαναλαμβανόμενων τσιμπημάτων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Οι γονείς ζητούν την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος, επισημαίνοντας ότι σε μικρή απόσταση από τις σχολικές αίθουσες βρίσκεται στάβλος, ο οποίος, όπως εκτιμούν, ενδέχεται να συνδέεται με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν γονείς και μαθητές στο ilialive.gr, παιδιά έχουν παρουσιάσει τσιμπήματα, κοκκινίλες και έντονο κνησμό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κρίθηκε απαραίτητη η επίσκεψη σε γιατρό ή ακόμη και η μεταφορά στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη σχολική κοινότητα, με τη διεύθυνση τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και το 15μελές μαθητικό συμβούλιο να ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τη διευθύντρια του σχολείου, είχε κάνει την εμφάνισή του από τις αρχές της σχολικής χρονιάς, αρχικά με αρκετές σφήκες. Ωστόσο, τις τελευταίες περίπου δύο εβδομάδες η κατάσταση επιδεινώθηκε, καθώς άρχισαν να καταγράφονται τσιμπήματα σε μαθητές και μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί το είδος των εντόμων ή των ζωυφίων που προκαλούν τα τσιμπήματα, ενώ ανησυχία προκαλεί σταβλική εγκατάσταση που γειτνιάζει με το σχολείο. Ήδη ο Δήμος Πηνειού έχει προβεί σε μια πρώτη απεντόμωση την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς όμως αποτελέσματα. Έτσι το σχολείο θα μπει σε αναστολή λειτουργίας τις επόμενες ημέρες για να επαναληφθεί ψεκασμός στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.