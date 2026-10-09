Δήμος Παλαιού Φαλήρου: 80 εκπαιδευτικοί εκπαιδεύτηκαν στη διαχείριση σεισμού και έκτακτων περιστατικών στα σχολεία
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Eιδική εκπαιδευτική δράση για τη διαχείριση σεισμού και άλλων έκτακτων περιστατικών σε σχολικό περιβάλλον διοργάνωσε ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, με τη συμμετοχή 80 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Με τη συμμετοχή συνολικά 80 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις σχολικές μονάδες της πόλης ολοκληρώθηκε η ειδική εκπαιδευτική δράση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για τη διαχείριση σεισμού σε σχολικό περιβάλλον.
Η δράση, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, διοργανώθηκε από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, μέσω της Αντιδημαρχίας Πολιτικής Προστασίας, και πραγματοποιήθηκε από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο.
Oι 80 εκπαιδευτικοί δεν παρακολούθησαν όλοι μαζί ένα τετραήμερο σεμινάριο, αλλά συμμετείχαν τμηματικά, σε ομάδες και σε συγκεκριμένα προγραμματισμένα ραντεβού.
Το πρόγραμμα απευθυνόταν στους υπεύθυνους διαχείρισης κρίσεων και θεμάτων Πολιτικής Προστασίας των σχολείων.
Με τη χρήση πλατφόρμας οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν μέσα από προσομοιώσεις έκτακτων περιστατικών σε εικονικό σχολικό περιβάλλον και εξασκήθηκαν στη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, συζήτησαν με τους εκπαιδευτές τις ενέργειες που προβλέπονται σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς και ενημερώθηκαν για πρακτικά μέτρα ασφάλειας, όπως η ασφαλής τοποθέτηση ντουλαπιών, κλιματιστικών και πυροσβεστήρων στις αίθουσες και στους κοινόχρηστους χώρους.
Η κατάρτιση υλοποιήθηκε από πιστοποιημένους εκπαιδευτές, όπως επισημαίνει ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου μεταξύ άλλων.
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