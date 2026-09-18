Προσλήψεις αναπληρωτών 2026 2027: Ανακοινώθηκαν νέα ονόματα – Δείτε τα αναλυτικά

Πίνακας περιεχομένων

Προσλαμβάνονται 71 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2026-2027, για την κάλυψη λειτουργικών κενών που προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 18

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 42

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 3

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 8

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 24 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Στην διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας.

Το αρχείο με τα ονόματα ΕΔΩ

Η εμβόλιμη Α2 φάση για το σχολικό έτος 2026-2027 υπενθυμίζουμε ότι είχε ως στόχο την άμεση κάλυψη κενών που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης.

Η διαδικασία είχε κυρίως διορθωτικό χαρακτήρα, καθώς αφορά σε θέσεις που είχαν συμπεριληφθεί στην Α΄ φάση προσλήψεων, αλλά τελικά δεν καλύφθηκαν στην πράξη. Πρόκειται κυρίως για περιπτώσεις εκπαιδευτικών που δεν παρουσιάστηκαν για να αναλάβουν υπηρεσία ή δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία ανάληψης, με αποτέλεσμα να παραμείνουν εκ νέου κενές οι αντίστοιχες θέσεις.

Πότε αναμένεται η Β’ φάση

Η πρακτική αυτή λειτουργεί ουσιαστικά ως «γέφυρα» μέχρι την επόμενη μεγάλη Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, η οποία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τοποθετείται προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη να τονίζει ότι θα αφορά σε περίπου 6.500 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Όπως δήλωσε η υπουργός Παιδείας στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 13.850 σχολεία, στα οποία φοιτούν περισσότεροι από 1,3 εκατ. μαθητές, ενώ υπηρετούν περίπου 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Η ίδια διευκρίνισε ότι: «Την 1η Σεπτεμβρίου είχαν προσληφθεί περίπου 30.000 αναπληρωτές», χαρακτηρίζοντας τη φετινή πρώτη φάση ως τη μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας.

Η κ. Ζαχαράκη αναγνώρισε, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά και ανέφερε ότι η επόμενη φάση θα αφορά περίπου 6.500 αναπληρωτές. Οι ελλείψεις, όπως είπε, εντοπίζονται μεταξύ άλλων στη Γενική Εκπαίδευση, στην Παράλληλη Στήριξη και στην Ειδική Αγωγή.

Ειδική Αγωγή και Παράλληλη Στήριξη στο επίκεντρο

Σημαντικές παραμένουν οι ανάγκες σε εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Παράλληλης Στήριξης, με αρκετές σχολικές μονάδες να εξακολουθούν να αναζητούν προσωπικό για την κάλυψη των σχετικών θέσεων. Η στελέχωση των συγκεκριμένων δομών αποτελεί βασική προτεραιότητα ενόψει και της επόμενης φάσης προσλήψεων.

Μετά την ολοκλήρωση της Α2 φάσης, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη Β΄ φάση, μέσω της οποίας αναμένεται να καλυφθεί μεγαλύτερος αριθμός λειτουργικών κενών. Μεταξύ αυτών αναμένεται να περιλαμβάνονται και ανάγκες στην Ειδική Αγωγή και την Παράλληλη Στήριξη, όπου η έγκαιρη τοποθέτηση εκπαιδευτικών είναι κρίσιμη για την ομαλή υποστήριξη των μαθητών.

Τον Νοέμβριο η Γ΄ φάση προσλήψεων

Η διαδικασία στελέχωσης των σχολικών μονάδων αναμένεται να συνεχιστεί και μετά τη Β΄ φάση, με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας να προβλέπει νέα, Γ΄ φάση προσλήψεων μέσα στον Νοέμβριο. Στόχος είναι να καλυφθούν τα κενά που θα εξακολουθούν να υπάρχουν έως τότε.

Οι ανάγκες στα σχολεία μεταβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, καθώς μπορεί να προκύψουν νέες ελλείψεις λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας, παραιτήσεων, αδειών ή άλλων υπηρεσιακών μεταβολών. Ως εκ τούτου, οι προσλήψεις αναπληρωτών αναμένεται να συνεχιστούν ανάλογα με την εικόνα που θα διαμορφώνεται στις σχολικές μονάδες.