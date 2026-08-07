Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία: Οι νέοι κανόνες για μαθητές και εκπαιδευτικούς – Τι απαγορεύεται

Πίνακας περιεχομένων

Η απόφαση βρίσκεται ήδη σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Νέο πλαίσιο για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη σχολική εκπαίδευση καθορίζει κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2639/12.05.2026.

Η απόφαση ρυθμίζει τη χρήση συστημάτων ΤΝ στην εκπαιδευτική διαδικασία, θέτοντας συγκεκριμένους όρους για μαθητές και εκπαιδευτικούς, αλλά και κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το νέο πλαίσιο αφορά όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και προβλέπει ότι η χρήση της ΤΝ γίνεται σε εθελοντική βάση, έπειτα από ειδική εκπαίδευση και ενημέρωση. Η άρνηση συμμετοχής δεν μπορεί να επηρεάσει την υπηρεσιακή ή μαθητική κατάσταση ούτε την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μαθητών.

Πώς θα χρησιμοποιείται η Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία

Βασικός στόχος είναι η ΤΝ να λειτουργεί υποστηρικτικά και όχι ως υποκατάστατο του εκπαιδευτικού ή της προσωπικής προσπάθειας του μαθητή. Η χρήση της προβλέπεται για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και τη δημιουργική και κριτική αξιοποίησή τους.

Σχολεία: Χωρίς Δευτεροβάθμια Δομή Ειδικής Αγωγής η Αίγινα – Τι απαντά το Υπουργείο Εσωτερικών

Τα αποτελέσματα που παράγουν τα συστήματα ΤΝ θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εποπτεύονται, να ελέγχονται και να αξιολογούνται από κατάλληλα επιμορφωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Απαγορεύεται η ΤΝ να βαθμολογεί αυτόματα μαθητές

Η υπουργική απόφαση βάζει σαφή όρια στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Δεν επιτρέπεται η πλήρως αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων για την αξιολόγηση των επιδόσεων μαθητών ή εκπαιδευτικών μέσω ΤΝ.

Παράλληλα, απαγορεύεται η δημιουργία ατομικών προφίλ μαθητών ή εκπαιδευτικών και η αξιοποίηση δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση ΤΝ για αποφάσεις σχετικές με την προσωπικότητα, τη συμπεριφορά ή τα δικαιώματά τους.

Τι ισχύει σε τεστ, διαγωνίσματα και εξετάσεις

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι προβλέψεις για τις σχολικές εξετάσεις. Η χρήση οποιουδήποτε συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης απαγορεύεται κατά τη διάρκεια γραπτών εξετάσεων, τεστ και διαγωνισμάτων.

Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει μόνο όταν ο εκπαιδευτικός έχει ορίσει ρητά ότι επιτρέπεται ελεγχόμενη χρήση της ΤΝ ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και εφόσον εξασφαλίζονται ίσοι όροι για όλους τους μαθητές.

Τέλος στις εργασίες που γράφονται εξ ολοκλήρου με AI

Συγκεκριμένοι κανόνες θεσπίζονται και για τις εργασίες των μαθητών. Η χρήση ΤΝ θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του εκπαιδευτικού και δεν επιτρέπεται η υποβολή εργασιών ή άλλων παραδοτέων που έχουν δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου ή σε σημαντικό βαθμό από σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι εργασίες πρέπει να αποτελούν προϊόν προσωπικής προσπάθειας και να αποτυπώνουν τη δική τους κατανόηση. Εάν ο εκπαιδευτικός διαπιστώσει χρήση ΤΝ κατά παράβαση των κανόνων, μπορεί να το λάβει υπόψη κατά την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή.

Deepfakes και ψεύτικες πηγές: Τι απαγορεύεται ρητά

Το ΦΕΚ προβλέπει ακόμη ρητές απαγορεύσεις. Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η παραγωγή ή διάδοση παραποιημένων εικόνων, ήχων ή βίντεο προσώπων (deepfakes) χωρίς ρητή συγκατάθεση.

Απαγορεύεται επίσης η δημιουργία ψευδών ή ανύπαρκτων βιβλιογραφικών αναφορών, πηγών, δεδομένων ή παραπομπών, καθώς και η χωρίς άδεια ανάπτυξη, μεταβολή ή διάθεση συστημάτων ΤΝ.

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός για την ΤΝ σε κάθε σχολείο που τη χρησιμοποιεί

Σε κάθε σχολική μονάδα όπου αξιοποιείται σύστημα ΤΝ θα ορίζεται εκπαιδευτικός ως υπεύθυνος για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής του.

Ο ορισμός γίνεται μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος του εκπαιδευτικού και με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου ή, στις προβλεπόμενες περιπτώσεις Πρότυπων, Πειραματικών και Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, του οικείου Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου.

Ποια προσωπικά δεδομένα απαγορεύεται να εισάγονται

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κατά τη χρήση συστημάτων ΤΝ από μαθητές και εκπαιδευτικούς δεν επιτρέπεται να εισάγονται, μεταξύ άλλων:

ονοματεπώνυμα,

φωτογραφίες, βίντεο και φωνητικά δείγματα,

στοιχεία επικοινωνίας και αριθμοί μητρώου,

βαθμολογίες και εκθέσεις προόδου,

πειθαρχικά δεδομένα,

δεδομένα υγείας ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών,

πληροφορίες τρίτων χωρίς νόμιμη βάση.

Επιτρέπεται μόνο η χρήση ουδέτερων, μη ταυτοποιητικών περιγραφών και συνθετικών ή ανωνυμοποιημένων δεδομένων.

Υποχρεωτική ενημέρωση κάθε σχολικό έτος

Κάθε σχολική μονάδα προβλέπεται να οργανώνει τουλάχιστον μία δράση ενημέρωσης μαθητών ή/και γονέων ανά σχολικό έτος, καθώς και επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τη χρήση συστημάτων ΤΝ.

Η επιμόρφωση θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, βασικές αρχές λειτουργίας της ΤΝ και της παραγωγικής ΤΝ, τους κινδύνους, τις αλγοριθμικές μεροληψίες, τεχνικές prompting και επαλήθευσης, την προστασία ανηλίκων και προσωπικών δεδομένων και τη διαδικασία αναφοράς περιστατικών.

Τα δεδομένα διαγράφονται μετά από τρία χρόνια

Τα δεδομένα που καταχωρίζονται και συλλέγονται μέσω των συστημάτων ΤΝ θα διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο και, σε κάθε περίπτωση, θα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο μετά την παρέλευση τριών ετών.