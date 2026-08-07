Διορισμοί εκπαιδευτικών – Υπουργείο Παιδείας: «Κλείδωσε» η ημερομηνία ανακοίνωσης των ονομάτων

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Το χρονοδιάγραμμα για τους 5.487 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, αλλά και για την πρώτη μεγάλη φάση προσλήψεων αναπληρωτών ενόψει της σχολικής χρονιάς 2026-2027, παρουσίασε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νικόλαος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως ανέφερε, οι διαδικασίες για τους μόνιμους διορισμούς βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων να ολοκληρώνεται στις 10 Αυγούστου, ενώ η ανακοίνωση των ονομάτων των διορισθέντων τοποθετείται στις 11 ή 12 Αυγούστου. Παράλληλα, στην Α’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών αναμένεται να προσληφθούν περίπου 30.000 εκπαιδευτικοί, αριθμός που αντιστοιχεί, σύμφωνα με τον υφυπουργό, περίπου στο 80% των συνολικών προσλήψεων αναπληρωτών για τη νέα σχολική χρονιά.

5.487 μόνιμοι διορισμοί – Στις 11 ή 12 Αυγούστου τα ονόματα

Ο Νικόλαος Παπαϊωάννου επισήμανε ότι για το 2026 έχουν ανακοινωθεί 5.487 νέοι μόνιμοι διορισμοί στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων άνοιξε στις 5 Αυγούστου, με την προθεσμία να ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αιτήσεων, σύμφωνα με τον υφυπουργό, θα ακολουθήσει άμεσα η ανακοίνωση των ονομάτων. Όπως προσδιόρισε, αυτή αναμένεται στις 11 ή 12 Αυγούστου.

Στις αρχές του δεύτερου δεκαημέρου του Αυγούστου αναμένεται να ακολουθήσουν οι διαδικασίες για την ανάληψη υπηρεσίας και την ορκωμοσία των νεοδιορισθέντων, προκειμένου να είναι σε θέση να παρουσιαστούν στα σχολεία από την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο υφυπουργός σημείωσε ακόμη ότι από το 2020 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά σχεδόν 54.000 μόνιμοι διορισμοί, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ειδική Αγωγή και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Περίπου 30.000 αναπληρωτές στην Α’ φάση

Σημαντική ήταν και η αναφορά του Νικόλαου Παπαϊωάννου στις προσλήψεις αναπληρωτών για τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, μέχρι το άνοιγμα των σχολείων αναμένεται να έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών, οι οποίες θα αντιστοιχούν περίπου στο 80% του συνολικού αριθμού προσλήψεων για τη νέα σχολική χρονιά.

Στόχος είναι τα σχολεία να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 11 Σεπτεμβρίου με την καλύτερη δυνατή στελέχωση, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ειδικότητες.

Νωρίτερα φέτος η διαδικασία

Ο υφυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο χρονοδιάγραμμα, συγκρίνοντάς το με την προηγούμενη χρονιά. Όπως σημείωσε, πέρυσι η αντίστοιχη διαδικασία είχε φτάσει έως τις 19 Αυγούστου, ενώ φέτος οι αιτήσεις για τους μόνιμους διορισμούς ολοκληρώνονται στις 10 Αυγούστου και τα ονόματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις 11 ή 12 Αυγούστου.

Όπως υπογράμμισε, επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας είναι οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται εγκαίρως, ώστε με την έναρξη των μαθημάτων οι μαθητές να έχουν την καλύτερη δυνατή κάλυψη από δασκάλους και καθηγητές.