Διαβατήρια: Ποιά είναι τα ισχυρότερα και ποια τα ασθενέστερα στον κόσμο το 2026

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Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης των ισχυρότερων διαβατηρίων για το 2026 βρίσκεται η Σιγκαπούρη, με το διαβατήριό της να εξασφαλίζει ταξίδια χωρίς βίζα σε 192 προορισμούς, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Δείκτη Διαβατηρίων Henley.

Ο συγκεκριμένςο δείκτης μετρά τον αριθμό των προορισμών στους οποίους μπορεί να εισέλθει ένας κάτοχος διαβατηρίου χωρίς προαπαιτούμενη θεώρηση εισόδου (βίζα), αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους δείκτες για την αξιολόγηση της ελευθερίας μετακίνησης και ταξιδιών μεταξύ κρατών.

Διαβατήρια: Ποια είναι τα ισχυρότερα στον κόσμο το 2026

Σύμφωνα με το Al Arabiya, στη δεύτερη θέση βρέθηκαν από κοινού η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με δυνατότητα εισόδου σε 188 προορισμούς χωρίς προηγούμενη βίζα, γεγονός που αντανακλά την αυξανόμενη επιρροή των ασιατικών χωρών στον τομέα της παγκόσμιας κινητικότητας.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές χώρες διατήρησαν την κυριαρχία τους στις υψηλές θέσεις της κατάταξης. Διαβατήρια χωρών όπως η Νορβηγία, η Ελβετία και πολλών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρουν πρόσβαση σε περισσότερους από 180 προορισμούς χωρίς βίζα, αξιοποιώντας δεκαετίες περιφερειακής ολοκλήρωσης και διμερών συμφωνιών που ενίσχυσαν την ελευθερία μετακίνησης των πολιτών τους.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν μία από τις πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις ανόδου στην παγκόσμια κατάταξη. Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, προστέθηκαν 153 νέοι προορισμοί στη λίστα των χωρών στις οποίες οι πολίτες τους μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς βίζα, μετατρέποντας το εμιρατινό διαβατήριο από ένα μέσης ισχύος ταξιδιωτικό έγγραφο σε ένα από τα ισχυρότερα παγκοσμίως.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά μια ενεργητική διπλωματική στρατηγική, που βασίστηκε στη διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών και στην υπογραφή περισσότερων αμοιβαίων συμφωνιών διευκόλυνσης ταξιδιών με χώρες σε όλο τον κόσμο.

Ποια διαβατήρια βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις

Στον αντίποδα, το Αφγανιστάν κατέλαβε την τελευταία θέση ως το ασθενέστερο διαβατήριο στον κόσμο, καθώς επιτρέπει την είσοδο χωρίς προηγούμενη βίζα σε μόλις 22 προορισμούς. Η διαφορά από το διαβατήριο της Σιγκαπούρης ανέρχεται σε 170 προορισμούς. Στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης βρέθηκαν επίσης η Συρία, το Ιράκ, το Πακιστάν και η Υεμένη, γεγονός που αντανακλά τις επιπτώσεις των παρατεταμένων συγκρούσεων, της πολιτικής αστάθειας και του περιορισμένου αριθμού διπλωματικών συμφωνιών στην ελευθερία διεθνών μετακινήσεων των πολιτών τους.

Τέλος, οι παγκόσμιοι ταξιδιωτικοί κανονισμοί συνεχίζουν να μεταβάλλονται ακόμη και για τις χώρες με τα ισχυρότερα διαβατήρια. Το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς εξασφάλισαν τα τελευταία χρόνια απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για την είσοδο στην Κίνα, ενώ οι Αμερικανοί πολίτες εξακολουθούν να συγκαταλέγονται μεταξύ των λίγων κατόχων ισχυρών διαβατηρίων που εξακολουθούν να χρειάζονται βίζα για να εισέλθουν στη χώρα.