ΟΠΕΚΑ: Σήμερα η πληρωμή του επιδόματος των 1.000 ευρώ – Ποιοί θα το λάβουν
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Σήμερα πραγματοποιείται η δεύτερη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΠΕΚΑ προς τους δικαιούχους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού.
Το συνολικό ποσό της πληρωμής από τον ΟΠΕΚΑ ανέρχεται σε 76.300 ευρώ και αφορά 100 δικαιούχους, εκ των οποίων 79 είναι τρίτεκνες μητέρες ή τρίτεκνοι μονογονείς πατέρες και 21 πολύτεκνες μητέρες ή πολύτεκνοι μονογονείς πατέρες.
Το χρηματικό βοήθημα διαμορφώνεται στα 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και στα 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο. Τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) που είχαν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης.
Από την αρχή του 2026 έως και σήμερα, ο ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ έχει καταβάλει συνολικά 1.690.900 ευρώ σε 2.212 δικαιούχους, εκ των οποίων 1.737 είναι τρίτεκνες μητέρες ή τρίτεκνοι μονογονείς πατέρες και 475 πολύτεκνες μητέρες ή πολύτεκνοι μονογονείς πατέρες, συνεχίζοντας τη στήριξη των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών.
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