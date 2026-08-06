Καιρός: Πότε αλλάζει το σκηνικό – Τι καιρό θα κάνει τον 15Αύγουστο

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Ο καιρός των επόμενων ημερών διατηρεί στο επίκεντρο τους βοριάδες, ενώ τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν έντονο κύμα ζέστης μέχρι τον 15Αύγουστο.

Την εκτίμησή του για την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών παρουσίασε ο Σάκης Αρναούτογλου, αναλύοντας τόσο την εικόνα μέχρι το τέλος της εβδομάδας όσο και την τάση για το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το Σαββατοκύριακο οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν ξανά, επηρεάζοντας και την Αττική. Παράλληλα, μέχρι τον 15Αύγουστο δεν διαφαίνεται κάποια σημαντική θερμοκρασιακή έξαρση, με τις συνθήκες να παραμένουν χωρίς ακραία μεταβολή.

Η εκτίμηση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος κάνει λόγο για έναν Αύγουστο με σταθερό καιρικό μοτίβο και περιορισμένες μεταβολές.

Όπως αναφέρει, οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό στη βορειοδυτική Ευρώπη προκαλεί ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Σκωτία και τη Σκανδιναβία. Την ίδια ώρα, συνθήκες ήπιου καύσωνα επικρατούν στην Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο και στις περισσότερες χώρες της κεντροανατολικής Ευρώπης.

Για τη χώρα μας, επισημαίνει ότι κατά το νέο εικοσιτετράωρο (Τετάρτη) επιμένει ο συνδυασμός υψηλών πιέσεων στα βόρεια-βορειοδυτικά Βαλκάνια και χαμηλών πιέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Ως αποτέλεσμα, διατηρείται το βόρειο-βορειοανατολικό ρεύμα, με την έντασή του να φτάνει στα ανατολικά και τα νότια τα 5 έως 6 μποφόρ.

Οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό στη ΒΔ Ευρώπη επηρεάζει με ισχυρές βροχές και καταιγίδες τη Σκωτία και τη Σκανδιναβία. Συνθήκες ήπιου καύσωνα επικρατούν στην Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο και τις περισσότερες χώρες της κεντροανατολικής Ευρώπης. Στη χώρα μας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τετάρτη), ο συνδυασμός των υψηλών πιέσεων στα Β-ΒΔ Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο παρουσιάζει εμμονή, με συνέπεια τη διατήρηση του Β-ΒΑ ρεύματος με βασική ένταση στα ανατολικά και νότια 5 με 6 μποφόρ. Αναφορικά με τη θερμοκρασία, οι μέγιστες τιμές της στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας θα κυμανθούν από 36 ως 38 βαθμούς, με αποτέλεσμα η ζέστη να είναι αισθητή ιδιαίτερα στη Δ. Ελλάδα και τη Μακεδονία.

Την Πέμπτη (6/8), αρχικά προβλέπεται ηλιοφάνεια, αλλά το απόγευμα κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και στα ορεινά δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν σποραδικοί όμβροι. Ως προς τους ανέμους και τη θερμοκρασία, δεν προβλέπονται αξιόλογες αλλαγές.

Αναφορικά με την εξέλιξη του καιρού τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, επισημαίνονται: (α) η κατά 1 με 2 βαθμούς άνοδος της θερμοκρασίας (βασικά το Σάββατο) και (β) η μικρή ενίσχυση των βόρειων ανέμων στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα.

* Ο Παγκόσμιος Θερμικός Κλιματικός Δείκτης (Universal Thermal Climate Index – UTCI) είναι ένας βιοκλιματικός δείκτης που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της φυσιολογικής άνεσης του ανθρώπινου σώματος υπό συγκεκριμένες μετεωρολογικές συνθήκες. Λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τη θερμοκρασία περιβάλλοντος αλλά και άλλες μεταβλητές όπως είναι η υγρασία, ο άνεμος και η ακτινοβολία.

Η θερμοκρασία

Σε ό,τι αφορά τον υδράργυρο, οι μέγιστες θερμοκρασίες στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές αναμένεται να κυμανθούν από 36 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Η ζέστη θα είναι περισσότερο αισθητή στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία, χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, να διαφαίνεται κάποια θερμοκρασιακή έκρηξη έως τον Δεκαπενταύγουστο.