ΝΕΟ φοιτητικό επίδομα: Για ποιούς φοιτητές

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Χρηματοδότηση ύψους 2.294.500 ευρώ προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενέκρινε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος στους δικαιούχους φοιτητές του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Η χρηματοδότηση αφορά συνολικά 1.120 φοιτητές ενός Πανεπιστημίου με ισχυρή παρουσία σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λαμία, στηρίζοντας έμπρακτα τους νέους που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και τις οικογένειες που καλούνται να ανταποκριθούν στο κόστος της φοιτητικής στέγης.

Ειδικότερα, 1.011 φοιτητές θα λάβουν στεγαστικό επίδομα 2.000 ευρώ, ενώ 109 φοιτητές θα λάβουν 2.500 ευρώ, με το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης να ανέρχεται σε 2.294.500 ευρώ.

Η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας αποτελεί βασικό μέρος της πολιτικής του Υπουργείου για ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που διευρύνει τις ευκαιρίες για τους νέους και στηρίζει ουσιαστικά την προσπάθειά τους να σπουδάσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ιδιαίτερα σε ένα Ίδρυμα με γεωγραφική ανάπτυξη σε πέντε πόλεις της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, η στήριξη της στέγασης αποκτά ξεχωριστή σημασία για τη φοιτητική καθημερινότητα.

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Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Η δυνατότητα ενός νέου ανθρώπου να σπουδάσει στην πόλη και στο Πανεπιστήμιο που επέλεξε συνδέεται άμεσα με τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Και γνωρίζουμε καλά ότι πίσω από κάθε φοιτητή που σπουδάζει μακριά από το σπίτι του βρίσκεται μια οικογένεια που στηρίζει αυτή την προσπάθεια και καλείται καθημερινά να ανταποκριθεί σε ένα σημαντικό κόστος.

Με σχεδόν 2,3 εκατ. ευρώ προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στηρίζουμε έμπρακτα 1.120 φοιτητές και τις οικογένειές τους στην κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών. Σε ένα Πανεπιστήμιο που απλώνεται σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λαμία, η φοιτητική μέριμνα έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Επενδύουμε σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που ανοίγει δρόμους και δημιουργεί ευκαιρίες για κάθε νέο και κάθε νέα, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου μεγάλωσε ή τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του. Θέλουμε η επιλογή των σπουδών να συνοδεύεται από την ουσιαστική στήριξη που χρειάζεται ο φοιτητής για να προχωρήσει, να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να χτίσει το μέλλον που επιλέγει.»