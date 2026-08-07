Σχολεία: Χωρίς Δευτεροβάθμια Δομή Ειδικής Αγωγής η Αίγινα – Τι απαντά το Υπουργείο Εσωτερικών

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Το ζήτημα της απουσίας Δευτεροβάθμιας Δομής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Αίγινα επανέρχεται στο προσκήνιο, μετά από κοινοβουλευτική ερώτηση της βουλευτού της Ελληνικής Λύσης Β’ Πειραιώς Σοφίας-Χάιδως Ασημακοπούλου και την απάντηση που έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η βουλευτής επισημαίνει ότι στο νησί δεν λειτουργεί Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) ή Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), με αποτέλεσμα οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που ολοκληρώνουν το Δημοτικό να μην έχουν αντίστοιχη δομή για να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στην Αίγινα. Όπως αναφέρεται στην ερώτηση, οι οικογένειες βρίσκονται αντιμέτωπες είτε με την απουσία κατάλληλου σχολικού πλαισίου είτε με την ανάγκη μετακίνησης προς Αθήνα ή Πειραιά.

Αίτημα με 160 υπογραφές για την ίδρυση δομής

Στην κοινοβουλευτική ερώτηση γίνεται αναφορά και σε αίτημα για την ίδρυση και στελέχωση Δευτεροβάθμιας Δομής Ειδικής Αγωγής στην Αίγινα, το οποίο συνοδεύεται από 160 υπογραφές γονέων, κηδεμόνων, εκπαιδευτικών και πολιτών. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, το αίτημα κατατέθηκε στον Δήμο στις 18 Μαΐου 2026 και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, στην ΕΛΜΕ Πειραιά, στο 1ο ΚΕΔΑΣΥ Πειραιά και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

Το βασικό αίτημα είναι να δοθεί άμεσα λύση, ακόμη και προσωρινή, μέχρι να εξασφαλιστεί κατάλληλος χώρος που θα πληροί πλήρως τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία της δομής.

Τι απαντά το Υπουργείο Εσωτερικών

Στην απάντησή του, το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρεται στις αρμοδιότητες και στη χρηματοδότηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη σχολική στέγαση και την επισκευή σχολικών κτιρίων.

Ειδικότερα, γνωστοποιεί ότι για το 2026 έχει προγραμματιστεί να κατανεμηθούν στον Δήμο Αίγινας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 148.110 ευρώ για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες και επιπλέον 36.400 ευρώ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. Τα ίδια ποσά, όπως σημειώνεται, είχαν αποδοθεί στον Δήμο και το προηγούμενο έτος.

Οι χρηματοδοτήσεις για τις σχολικές υποδομές

Το Υπουργείο παραθέτει επίσης χρηματοδοτήσεις που έχουν δοθεί στον Δήμο Αίγινας μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 52.300 ευρώ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, 224.200 ευρώ για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες, καθώς και 94.240 ευρώ για μελέτες και μέτρα πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες.

Παράλληλα, ο Δήμος Αίγινας εντάχθηκε με ποσό 36.580 ευρώ σε δράση για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής με στόχο την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες.

Μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», ο Δήμος έχει ακόμη υποβάλει πρόταση για το έργο «Αναβάθμιση σχολικών και αθλητικών υποδομών Δήμου Αίγινας», προϋπολογισμού 1,35 εκατ. ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου, έχει ενταχθεί και βρίσκεται σε υλοποίηση.

Αναμένονται στοιχεία από τον Δήμο Αίγινας

Ωστόσο, από την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών δεν προκύπτει συγκεκριμένη δέσμευση για ίδρυση Δευτεροβάθμιας Δομής Ειδικής Αγωγής στην Αίγινα.

Το Υπουργείο γνωστοποιεί ότι η αρμόδια υπηρεσία, με έγγραφο της 1ης Ιουλίου 2026, έχει ζητήσει στοιχεία από τον Δήμο Αίγινας και ότι, όταν αυτά περιέλθουν στο Υπουργείο, θα διαβιβαστούν στη Βουλή με συμπληρωματική απάντηση.

Η βουλευτής, από την πλευρά της, ζητά να διευκρινιστεί σε ποια δομή θα συνεχίσουν τη φοίτησή τους τα παιδιά που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο της Αίγινας και εάν πρόκειται να υπάρξει παρέμβαση για την άμεση ίδρυση και λειτουργία πλήρως εξοπλισμένης και στελεχωμένης Δευτεροβάθμιας Δομής Ειδικής Αγωγής στο νησί