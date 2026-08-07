«Πυρά» κατά Ζαχαράκη για τους διορισμούς εκπαιδευτικών: «Αγνοεί την ευρωπαϊκή καταδίκη και διαιωνίζει το καθεστώς των αναπληρωτών»

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Την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας για τους μόνιμους διορισμούς και την κάλυψη των κενών στα σχολεία επικρίνει η ΝΙΚΗ, με αφορμή τη δημοσίευση του ΦΕΚ για τον διορισμό 5.487 εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες και ειδικότητες.

Το Κίνημα στρέφει τα πυρά του κατά της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, υποστηρίζοντας ότι ο αριθμός των μόνιμων διορισμών είναι μειωμένος σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και ότι σημαντικό μέρος των αναγκών του δημόσιου σχολείου εξακολουθεί να καλύπτεται από αναπληρωτές.

Παράλληλα, θέτει ζήτημα εργασιακών δικαιωμάτων και συνθηκών απασχόλησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ζητά άμεσες εξηγήσεις από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση από το κίνημα Νίκη:

Ανακοινώθηκε σήμερα το ΦΕΚ για τον διορισμό 5487 εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες και σε όλες τις ειδικότητες. Τα υπόλοιπα κενά, φυσικά, θα καλύψουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Η κυρία Ζαχαράκη περνά σε μία άνευ προηγουμένου εξοργιστική κίνηση μειώνοντας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια τον αριθμό μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών και έχοντας ως λύση την κάλυψη των κενών με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Δεν ίδρωσε το αφτί της από την καταδίκη της χώρας μας για το καθεστώς των αναπληρωτών. Δεν συγκινήθηκε από τις συνεχείς εκκλήσεις για άμεση νομοθετική παρέμβαση. Ούτε για τις συνθήκες εργασίας ανθρώπων που δεν έχουν δικαίωμα ολόκληρης άδειας μητρότητας, ασθενείας χωρίς ποινή, που βρίσκονται μόνιμα σε καθεστώς ανασφάλειας και μετακινούνται από νομό σε νομό για να μπορέσουν να επιβιώσουν.

Κυρία Ζαχαράκη φτάσατε στο σημείο να παραβιάζετε ακόμη και ευρωπαϊκή νομοθεσία, αρκεί να τιμωρήσετε ανθρώπους που έπρεπε να προστατεύετε.

Από πού προκύπτει αυτό το μένος σας για τους λειτουργούς της εκπαίδευσης;

Γιατί επιμένετε να αντιμετωπίζετε ως αναλώσιμους ανθρώπους που κρατούν όρθιο το δημόσιο σχολείο;

Ως ΝΙΚΗ ζητούμε άμεσα εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας:

Γιατί, μετά την ευρωπαϊκή καταδίκη της χώρας για το καθεστώς των αναπληρωτών, μειώσατε τους μόνιμους διορισμούς αντί να τους αυξήσετε;

Πώς σκοπεύετε να συμμορφωθείτε με την ευρωπαϊκή απόφαση ή επιλέγετε συνειδητά να συνεχίσετε την ίδια πολιτική;

Ποιος θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη για τη διατήρηση χιλιάδων εκπαιδευτικών σε καθεστώς εργασιακής ομηρίας;

Πόσο θα κοστίσει στο Ελληνικό Δημόσιο η καταδικαστική απόφαση και ποιος θα πληρώσει τελικά το τίμημα αυτής της πολιτική