Υπουργείο Παιδείας: Σε διαρκή παρακολούθηση η κατάσταση στα σχολεία των πυρόπληκτων περιοχών

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Σε συνεχή επιτήρηση παραμένει η κατάσταση στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να πραγματοποιεί σειρά τηλεδιασκέψεων με τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή προετοιμασία για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι έως τώρα αναφορές δείχνουν ότι δεν έχουν καταγραφεί ζημιές που να επηρεάζουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, ενώ παράλληλα έχει τεθεί σε ετοιμότητα μηχανισμός υποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας όπου χρειαστεί.

Με πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, πραγματοποιήθηκαν τηλεδιασκέψεις υπό τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, με αντικείμενο την παρακολούθηση της κατάστασης στις περιοχές που επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, Φθιώτιδας και Βοιωτίας, καθώς και οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι ενημέρωσαν αναλυτικά για την εικόνα των σχολικών μονάδων στις πληγείσες περιοχές. Αντίστοιχη ενημέρωση πραγματοποιήθηκε και για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές της Κρήτης.

Δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στα σχολεία

Από την ενημέρωση προέκυψε ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν διαπιστωθεί προβλήματα ή ζημιές που να επηρεάζουν τις σχολικές μονάδες ή τον προγραμματισμό για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό με τους οικείους Δήμους, τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει.

Ψυχολογική υποστήριξη όπου χρειαστεί

Το Υπουργείο έχει επίσης διασφαλίσει την πλήρη ετοιμότητα για την παροχή ψυχολογικής και υποστηρικτικής συνδρομής σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και μέλη της σχολικής κοινότητας, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Όπως επισημαίνεται, το Υπουργείο Παιδείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και συνεργάζεται στενά με όλους τους συναρμόδιους φορείς, με στόχο την προστασία της σχολικής κοινότητας και την απρόσκοπτη προετοιμασία για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς.