Προσλήψεις αναπληρωτών 2026: Πόσες προσλήψεις θα γίνουν στην Α’ φάση

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Σημαντική ήταν και η αναφορά του Νικόλαου Παπαϊωάννου στις προσλήψεις αναπληρωτών για τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, μέχρι το άνοιγμα των σχολείων αναμένεται να έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών, οι οποίες θα αντιστοιχούν περίπου στο 80% του συνολικού αριθμού προσλήψεων για τη νέα σχολική χρονιά.

Στόχος είναι τα σχολεία να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 11 Σεπτεμβρίου με την καλύτερη δυνατή στελέχωση, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ειδικότητες.

Νωρίτερα φέτος η διαδικασία

Ο υφυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο χρονοδιάγραμμα, συγκρίνοντάς το με την προηγούμενη χρονιά. Όπως σημείωσε, πέρυσι η αντίστοιχη διαδικασία είχε φτάσει έως τις 19 Αυγούστου, ενώ φέτος οι αιτήσεις για τους μόνιμους διορισμούς ολοκληρώνονται στις 10 Αυγούστου και τα ονόματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις 11 ή 12 Αυγούστου.

Όπως υπογράμμισε, επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας είναι οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται εγκαίρως, ώστε με την έναρξη των μαθημάτων οι μαθητές να έχουν την καλύτερη δυνατή κάλυψη από δασκάλους και καθηγητές.