Δεκαπενταύγουστος 2026: Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν – Τι ισχύει για πενθήμερο, εξαήμερο και άδεια

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Τις αμοιβές που δικαιούνται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα για την αργία της 15ης Αυγούστου διευκρινίζει η ΓΣΕΕ, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ), καθώς φέτος ο Δεκαπενταύγουστος πέφτει Σάββατο.

Η 15η Αυγούστου περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες, βάσει του άρθρου 60 του Ν. 4808/2021 και του άρθρου 203 του ΠΔ 62/2025. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, με εξαίρεση όσες επιτρέπεται νόμιμα να λειτουργούν τις Κυριακές και τις υποχρεωτικές αργίες.

Τι ισχύει στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν

Για τους εργαζόμενους με πενθήμερο σύστημα, οι οποίοι δεν θα εργαστούν το Σάββατο 15 Αυγούστου, προβλέπονται διαφορετικά ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής τους.

Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται ένα επιπλέον ημερομίσθιο, ενώ στους εργαζόμενους που λαμβάνουν μηνιαίο μισθό καταβάλλεται κανονικά ο μισθός τους.

Στο εξαήμερο σύστημα, οι εργαζόμενοι που δεν θα απασχοληθούν την ημέρα της αργίας και αμείβονται με ημερομίσθιο θα λάβουν κανονικά το ημερομίσθιο που τους αναλογεί, δηλαδή συνολικά έξι ημερομίσθια για την εβδομάδα. Οι μισθωτοί με μηνιαίες αποδοχές θα λάβουν κανονικά τον μηνιαίο μισθό τους.

Πώς πληρώνονται όσοι εργαστούν τον Δεκαπενταύγουστο

Διαφορετικό είναι το καθεστώς για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις αργίες.

Οι εργαζόμενοι με ημερομίσθιο που θα απασχοληθούν το Σάββατο 15 Αυγούστου δικαιούνται το συνηθισμένο ημερομίσθιό τους, καθώς και προσαύξηση 75%, η οποία υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιο για όσες ώρες εργαστούν.

Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό προβλέπεται επίσης προσαύξηση 75%, η οποία υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους για τις ώρες απασχόλησης.

Πότε προβλέπεται και επιπλέον προσαύξηση 40%

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι εργαζόμενοι με πενθήμερο, όταν η εργασία που παρέχουν το Σάββατο 15 Αυγούστου αποτελεί την έκτη ημέρα εργασίας της εβδομάδας.

Στην περίπτωση αυτή, με την επιφύλαξη των υπόλοιπων προβλέψεων της εργατικής νομοθεσίας, η απασχόληση δεν μπορεί να ξεπεράσει τις οκτώ ώρες και το ημερομίσθιο, όπως έχει διαμορφωθεί με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις, προσαυξάνεται περαιτέρω κατά 40%.

Τι ισχύει εάν επιχείρηση ανοίξει εκτάκτως

Εάν ένας εργαζόμενος απασχοληθεί σε επιχείρηση που κανονικά αργεί τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, αλλά λειτουργήσει εκτάκτως και με τις νόμιμες διαδικασίες το Σάββατο 15 Αυγούστου, προβλέπεται διαφορετικός τρόπος αμοιβής.

Για πλήρη απασχόληση, οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται προσαύξηση κατά 1/25, ενώ οι ημερομίσθιοι δικαιούνται ένα ακόμη ημερομίσθιο. Παράλληλα, επί του ωρομισθίου υπολογίζεται και η προσαύξηση 75% για εργασία σε ημέρα αργίας.

Η αργία δεν μπορεί να συμψηφιστεί με ρεπό

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Επιπλέον, όταν η απασχόληση στις 15 Αυγούστου παρέχεται νόμιμα πέραν των 40 ωρών εβδομαδιαίως, τόσο για τους ημερομίσθιους όσο και για τους εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό, εκτός από την προσαύξηση της αργίας οφείλονται και οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις για υπερεργασία και νόμιμη υπερωρία.

Τι ισχύει για όσους βρίσκονται σε άδεια

Η 15η Αυγούστου έχει ιδιαίτερη αντιμετώπιση και για τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε κανονική άδεια.

Οι ημερομίσθιοι δικαιούνται το ημερομίσθιο της 15ης Αυγούστου, χωρίς όμως η συγκεκριμένη ημέρα να υπολογίζεται στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους.

Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν λαμβάνουν πρόσθετο ημερομίσθιο λόγω της αργίας, όμως η 15η Αυγούστου δεν προσμετράται στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους.

Τέλος, εφόσον ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι για τους εργαζόμενους, για παράδειγμα μέσω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Κανονισμού Εργασίας, επιχειρησιακής συνήθειας ή εθίμου, σχετικά με τις προσαυξήσεις για εργασία σε υποχρεωτική αργία ή Κυριακή, υπερισχύουν οι ευνοϊκότερες αυτές ρυθμίσεις.